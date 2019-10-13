Renault Kangoo Z.E.на открытии новой зарядной станции ENEL X в инновационном центре Сколково

На мероприятии по открытию новой зарядной станции для электромобилей Enel X в инновационном центре Сколково компания Renault Россия представила пятиместную версию электромобиля Kangoo Z.E.

Устройство быстрой зарядки способно одновременно заряжать до двух электромобилей с помощью трех портов: двух мощностью 50 кВт постоянного тока и одного на 43 кВт переменного тока.

Renault Россия активно поддерживает государственные и коммерческие инициативы по расширению зарядной инфраструктуры для электротранспорта не только в Москве, но и в других городах России.

Kangoo Z.E. – это полностью электрический грузопассажирский фургон, построенный на базе аналогичной модели с двигателем внутреннего сгорания.

ООО «Энел Икс Рус», дочерняя компания Enel X, глобальной бизнес-линии Группы Enel в области передовых энергетических решений, установило станцию быстрой зарядки для электромобилей в инновационном центре Сколково.

В рамках мероприятия Renault Россия экспонировала Kangoo Z.E. – многофункциональный электромобиль, доступный в грузовой и пассажирской версиях, благодаря чему он легко адаптируется к различным задачам. Он оснащен 33-килловаттным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает запас хода до 270 км в цикле NEDC. Система рекуперации энергии обеспечивает более выраженное торможение двигателем, при котором восстанавливается запас хода. Аккумулятор может быть полностью заряжен от обычной бытовой розетки или на общественном терминале зарядки за 6 часов.

В мероприятии приняли участие глава Enel в России Карло Палашано Вилламанья, генеральный директор ООО «Энел Икс Рус» Сергей Киселев, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» Олег Дубнов, коммерческий директор Renault Россия Филипп Тьер и директор по корпоративным продажам Renault Россия Надежда Фролова.

«Являясь пионером в области электромобилей, мы поддерживаем инициативы по расширению зарядной инфраструктуры для электротранспорта не только в Москве, но и на всей территории Российской Федерации. Установка станции быстрой зарядки Enel X в инновационном центре «Сколково» – это весомый вклад в общее дело развития электромобильности в России, и мы желаем нашим партнерам успехов в освоении новых территорий», – отметил коммерческий директор Renault Россия Филипп Тьер.

«Мы продолжаем вносить свой вклад в развитие устойчивого транспорта в России с помощью внедрения таких современных технологий как станция быстрой зарядки для электромобилей в Сколково, который является сердцем московского инновационного сообщества. В последние месяцы мы уже установили сеть зарядных станций в Приморском Крае и Челябинске, и мы планируем расширить наше присутствие в тех городах, которые разделяют наше видение будущего электромобильности», – заявил глава Enel в России Карло Палашано Вилламанья.

«Установка первой быстрой зарядной станции Enel X в нашем Инновационном центре – это очередной серьезный шаг к реализации планов по переходу Сколково на электротранспортное движение. Кстати, только у нас на территории установлено уже 28 ЭЗС. Особенно хочется отметить то, что установленная зарядка принадлежит нашему резиденту Энел Икс Рус, дочерней компании Группы Enel. Зарядная инфраструктура в России находится ещё в зачаточном состоянии, но такие решения наших партнеров точно ускорят ее развитие», – отметил исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» Олег Дубнов.

Renault, пионер в области электромобилей, является единственным автопроизводителем, который предлагает полноценную линейку доступных электромобилей Z.E., что позволяет компании занимать лидирующие позиции в рейтинге мировых продаж электромобилей. В России компания принимает заявки на электромобили Kangoo Z.E. и Twizy, которые сертифицированы и адаптированы для эксплуатации на территории нашей страны.

Станция быстрой зарядки технологии JuicePump Enel X имеет три порта зарядки: два мощностью 50 кВт постоянного тока и один 43 кВт переменного. Станция может заряжать два электромобиля одновременно. Заряда, полученного за 30-40 минут, хватает примерно на 200 км пути. Устройство совместимо со всеми электромобилями, представленными на рынке, и полностью соответствует международным стандартам.

Проект реализован вслед за недавней установкой десяти быстрозарядных станций в Приморском Крае в рамках соглашения между Энел Икс Рус и одним из крупнейших энергогенерирующих холдингов в России ПАО «РусГидро», нацеленного на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в Дальневосточном федеральном округе. Также компания Энел Икс Рус установила такие же три зарядные станции в Челябинске в рамках соглашения с МРСК Урала, дочерней компании ПАО «Россети».

ООО «Энел Икс Рус» является членом Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». Основная задача кластера – создавать среду для поддержки инновационных разработок, имеющих отношение к внедрению передовых технологических решений в области производства и эффективного использования энергетических ресурсов для развития новых трендов в промышленности.

О компании Enel X

Enel X – это глобальная бизнес-линия компании Enel, которая занимается развитием инновационных продуктов и цифровых решений в секторах, где электроэнергетика демонстрирует наибольший потенциал к проведению трансформаций: в городах, домах, предприятиях и в секторе электротранспорта. Enel X занимает ведущие позиции в программе управления спросом по всему миру, отвечая за более чем 6 ГВт мощности по управлению спросом в Северной, Центральной и Южной Америке, Европе, Азии и Океании. В апреле 2018 года компания зарегистрировала свое дочернее предприятие в России, ООО «Энел Икс Рус».