Москвичку дважды пытались изнасиловать в такси по дороге на работу

Происки конкурентов “Яндекс.Такси” или реальная история?

Недавно к стражам порядка поступило необычное заявление от пассажирки «Яндекс.Такси», которую два разных водителя с интервалом всего в 20 минут попытались изнасиловать прямо в машине. Девушка по имени Екатерина поведала, что ежедневно ездит на работу в «Москва-Сити» на такси, и раньше серьезных проблем у нее не было. Поэтому она испытала настоящий шок, когда по дороге водитель, приехавший на ее вызов, стал сначала хватать ее за руки, предлагая секс, а потом и вовсе начал снимать штаны, не обращая внимания на протесты барышни.

В итоге Екатерина вырвалась и убежала – и, немного успокоившись, решила, что все же поедет на службу, и оформила заказ на другую машину, тоже в «Яндексе». Но, к ее ужасу, второй шофер, едва она села в машину, тоже принялся распускать руки и делать непристойные предложения. Не дожидаясь развития событий, несчастная вновь спаслась бегством и пошла на работу пешком – а вечером написала заявление в правоохранительные органы, передает Telegram-канал Mash.

Стоит отметить, что в соцсетях к рассказу Екатерины отнеслись недоверчиво, главным образом из-за настойчивого упоминания названия приложения. Скептики предположили, что кажущаяся неправдоподобной история проплачена кем-то из конкурентов «Яндекса» или вовсе придумана журналистами.

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