Завершился Кубок Первого канала при поддержке Skoda Auto Россия

SKODA AUTO Россия в десятый раз поддержала Кубок Первого канала. Участие в турнире приняли сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии. Победу одержала команда из Швеции, а сборная России, также выигравшая два из трех матчей, уступила ей один балл и заняла второе место

В этом сезоне SKODA AUTO Россия стала официальным партнером Кубка Первого канала в юбилейный десятый раз. За первенство в российском этапе Еврохоккейтура сражались сильнейшие мировые хоккейные команды – сборные России, Швеции, Чехии и Финляндии. Заключительный матч между сборными России и Финляндии состоялся на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге, вынесенный матч между Финляндией и Чехией – в чешской Пльзени, а остальные игры проходили в Москве в Ледовом дворце на территории Парка Легенд. Сборная России одержала две победы в трех матчах и набрала пять очков, заняв второе место. Победителем турнира стала Швеция с шестью баллами, на третьем месте — Финляндия (4 балла), на четвертом — Чехия (3 балла).

В рамках поддержки турнира SKODA традиционно передала в пользование Федерации хоккея России автопарк, в котором представлен весь модельной ряд марки. Автомобили предназначены для передвижения спортсменов, тренеров и VIP гостей. Ледовую арену на соревнованиях украсили SKODA KODIAQ Hockey Edition – специальная версия внедорожника, созданная для фанатов хоккея, а также обновленный SKODA SUPERB, представленный в мае этого года на Чемпионате мира по хоккею в Братиславе. Флагман чешского бренда получил современное высокотехнологичное оснащение и обновленный дизайн. Впервые на модели SKODA доступны полностью светодиодные матричные фары, которые автоматически адаптируются к дорожной ситуации и погодным условиям.

Кроме того, в холле Ледового дворца перед матчами и в перерывах любителей хоккея ждали развлечения от чешского бренда. Будучи семейной маркой, SKODA не оставила без внимания и маленьких болельщиков: для них была организована специальная зона SKODA FAMILY с аниматорами, веселыми играми и трассой с детскими автомобилями SKODA.

SKODA поддерживает хоккей уже более четверти века. Вот уже 27 лет марка выступает генеральным спонсором Чемпионата мира по хоккею. Это сотрудничество попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное в истории спортивных дисциплин. С 2010 года SKODA является официальным партнером Федерации хоккея России и мужской Национальной сборной России по хоккею. Марка активно участвует и в развитии юниорского спорта: с 2012 года SKODA AUTO Россия проводит собственный юношеский хоккейный турнир КУБОК SKODA, который с 2018 года получил статус международного состязания.