KIA продолжит участие в программах автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль»

KIA продолжит участие в госпрограммах льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль»

В рамках этих программ господдержки KIA совместно с банками-партнерами предложит клиентам выгоду 10% на приобретение моделей Rio и Rio X-Line в кредит. Право на участие в программах получают граждане Российской Федерации, имеющие двух или более несовершеннолетних детей или оформляющие автомобиль в собственность впервые. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки составляет 25%.

К участию в программах будут допущены только автомобили, произведенные не ранее января 2019 года на территории Российской Федерации, оборудованные двигателем российского производства (либо выпущен в рамках СПИК) и системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Максимальная стоимость участвующих в государственных программах автомобилей составляет 1 000 000 рублей.