KIA продолжит участие в программах автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль»

В рамках этих программ господдержки KIA совместно с банками-партнерами предложит клиентам выгоду 10% на приобретение моделей Rio и Rio X-Line в кредит. Право на участие в программах получают граждане Российской Федерации, имеющие двух или более несовершеннолетних детей или оформляющие автомобиль в собственность впервые. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки составляет 25%.
К участию в программах будут допущены только автомобили, произведенные не ранее января 2019 года на территории Российской Федерации, оборудованные двигателем российского производства (либо выпущен в рамках СПИК) и системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Максимальная стоимость участвующих в государственных программах автомобилей составляет 1 000 000 рублей.
Управляющий директор KIA Motors Russia & CIS Александр Мигаль прокомментировал: «Возобновление государственной программы льготного автокредитования в 2019 году очень своевременно и несомненно окажет положительный эффект. Мы рады предложить российским потребителям особые условия для самой популярной модели иностранного бренда – KIA Rio».
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