Топ-30 регионов РФ по рынку новых легковых автомобилей в январе – ноябре 2019 года

Топ-30 регионов РФ по рынку новых легковых автомобилей в январе – ноябре 2019 года
19 декабря 20:11 2019

По данным аналитического агентства АВТОСТАТ, объем рынка новых легковых автомобилей в России за 11 месяцев 2019 года составил 1 413,4 тыс. единиц. Это на 2,8% меньше результата за аналогичный период прошлого года (1 453,6 тыс. шт.)

Самым крупным региональным рынком в стране по-прежнему остается Москва. Жители российской столицы за отчетный период купили 196,5 тыс. новых машин – на 7% меньше, чем в январе – ноябре 2018 года. А вот авторынок Подмосковья за этот период вырос на 6,3% до 128,7 тыс. экземпляров. В тройку регионов-лидеров также входит Санкт-Петербург с результатом 93,2 тыс. автомобилей (-6,2%). Как отмечают эксперты аналитического агентства АВТОСТАТ, на долю этих регионов приходится почти 30% всего российского рынка новых легковых машин.

Среди нестоличных субъектов РФ лидерство удерживает Татарстан (61,4 тыс. шт.; -3,5%), который занимает четвертое место в рейтинге. Далее следуют Краснодарский край (55,1 тыс. шт.; +0,4%) и Башкортостан (49,8 тыс. шт.; -4,6%). Кроме них, в ТОП-10 также попадают Самарская (44,8 тыс. шт.; -6,5%), Свердловская (44,5 тыс. шт.; -4,8%), Челябинская (36,6 тыс. шт.; -6,2%) и Ростовская (35,1 тыс. шт.; -6,9%) области.

Отметим также, что большинство регионов (22), входящих в ТОП-30, по итогам 11 месяцев 2019 года демонстрирует падение рынка. Причем у 17 из них этот показатель ниже среднерыночного значения (-2,8%). Самое сильное падение рынка в представленном рейтинге зафиксировано в Ставропольском крае (-7,6%), а наибольший рост рынка новых автомобилей наблюдается в Красноярском крае (+13,5%).

ТОП-30 регионов РФ по рынку новых легковых автомобилей в январе – ноябре 2019 года

Регион11 мес. 2019, тыс. шт.11 мес. 2018, тыс. шт.Изм., %Доля, %
1Москва196,5211,2-7,013,90
2Московская область128,7121,16,39,11
3Санкт-Петербург93,299,4-6,26,60
4Республика Татарстан61,463,6-3,54,34
5Краснодарский край55,154,90,43,90
6Республика Башкортостан49,852,2-4,63,52
7Самарская область44,848,0-6,53,17
8Свердловская область44,546,7-4,83,15
9Челябинская область36,639,0-6,22,59
10Ростовская область35,137,8-6,92,49
11Нижегородская область32,735,0-6,62,31
12Пермский край29,030,2-3,92,05
13Ханты-Мансийский АО – Югра25,827,1-4,51,83
14Ставропольский край23,925,9-7,61,69
15Воронежская область23,724,8-4,41,68
16Волгоградская область22,721,84,11,61
17Кемеровская область20,719,56,01,46
18Саратовская область20,621,3-3,31,45
19Оренбургская область19,519,8-1,51,38
20Красноярский край18,616,313,51,31
21Удмуртская Республика18,119,4-6,41,28
22Новосибирская область17,015,78,21,20
23Ленинградская область16,617,0-2,21,18
24Тюменская область15,916,1-1,51,12
25Тульская область15,415,30,41,09
26Белгородская область14,915,0-0,41,06
27Вологодская область12,412,03,30,87
28Рязанская область12,212,4-2,10,86
29Ульяновская область11,812,5-5,60,84
30Пензенская область11,712,2-4,30,83
Всего по России1 413,41 453,6-2,8100,00

Топ-30 регионов РФ по рынку новых легковых автомобилей

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авторынокАвтостатновые автомобили
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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