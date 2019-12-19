Автомобили Jeep стали доступны по подписке

Автомобили Jeep стали доступны по подписке
19 декабря 08:11 2019

С декабря 2019 года для пользователей личных автомобилей по подписке Anytime Prime станет доступен ряд легендарных автомобилей Jeep. Клиенты сервиса смогут арендовать Jeep Compass, Grand Cherokee или Wrangler

Автомобили Jeep – это сочетание легендарных внедорожных способностей, узнаваемого аутентичного дизайна и ходовых качеств мирового уровня. Jeep одинаково комфортно ощущает себя, как и на дорогах общего пользования, так и на бездорожье. Такие автомобили подходят тем, кто не терпит компромиссов во время поездок.

Каждый из автомобилей Jeep доступен для аренды от 3 суток. Кроме того, пользователь, выбравший аренду от 7 суток, получит бесплатную доставку машины в нужную ему локацию. Будущему владельцу Jeep будет доступна круглосуточная техническая поддержка.

Для удобства Jeep Compass, Grand Cherokee и Wrangler будут предоставляться без сторонних брендированных наклеек и логотипов.

Автомобили Jeep стали доступны по подписке

Также будущих владельцев автомобилей Jeep ждет приятный бонус. Специально для этих моделей географическая зона аренды составляет до 500 км от МКАД, в то время как для других автомобилей сервиса установлен лимит – не более 200 км от МКАД. Поэтому есть возможность отправиться в Санкт-Петербург, без ограничений по пробегу. При аренде Jeep в стоимость услуги уже включены две комплексные автомойки. С подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.

«Мы внимательно следим за всеми тенденциями сегодняшнего дня и понимаем, что экономика совместного пользования — это тренд будущего. Современное общество стремится, в первую очередь, иметь доступ к вещам, а не владеть ими, при этом люди все больше ценят гибкость в предоставляемых услугах. Сегодня городская среда становится все более сложной, и FCA, материнская компания Jeep, становится первопроходцем «новой мобильности» благодаря инновационным подходам к разработке новых решений. Программа Jeep 4 Freedom предлагает нашим клиентам простоту и гибкость путем единой подписки на владение автомобилем Jeep. Новые пользователи получат возможность по-настоящему погрузиться в стиль жизни Jeep, чаще пересаживаясь на новые модели или выбирая особый автомобиль, как, например, Wrangler, когда им это потребуется. Мы, FCA готовы к новым вызовам, в которых всегда есть возможность для роста и захватывающих преобразований», — сказал генеральный директор FCA Rus Лука Патриньяни.

Автомобили Jeep стали доступны по подписке

«Сегодня мы с радостью приветствуем в нашей семье легендарные модели Jeep: Jeep Compass, Jeep Grand Cherokee и Jeep Wrangler. И благодарим Fiat Chrysler Automobiles за возможность первыми на рынке представить эти автомобили в рамках наших sharing сервисов. Такое партнерство открывает множество возможностей и перспектив как для развития обеих компаний, так и для пользователей. Уверен, что они по достоинству смогут оценить все преимущества этих автомобилей и дальнейшее расширение автопарка произойдет в скором времени», – считает Винченцо Трани, основатель и генеральный директор сервисов Anytime.Prime, Делимобиль и Делисамокат.

Автомобили Jeep стали доступны по подписке

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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