Volkswagen Group Rus отмечает производство 500000-ного двигателя на заводе в Калуге

Volkswagen Group Rus объявляет о достижении нового производственного рекорда: 500 000-ный двигатель 1.6 MPI серии EA211 собран на заводе по производству двигателей в Калуге.

Рекордный показатель достигнут за четыре года с момента начала работы завода по производству двигателей Volkswagen Group Rus в Калуге

Производственная мощность завода в 2018 году достигла рекордного значения – 161 000 двигателей в год

Двигатели и компоненты двигателей калужского производства экспортируются за рубеж

Штефан Депка, технический директор Volkswagen Group Rus, отмечает: «500 000 произведенных двигателей – это значимый показатель, демонстрирующий большой потенциал локального производства. Значительным достижением также является то, что мы производим двигатели не только для локального производства, но и экспортируем нашу продукцию на другие производственные площадки по всем у миру».

Рекорд в 500 000 произведенных бензиновых двигателей был поставлен всего за четыре года с момента открытия завода. Это стало возможным благодаря растущему спросу на российском рынке и высокому уровню эффективности локальной сборки. Только в 2018 году было выпущено 161 000 двигателей, что на 56,3% больше показателя предыдущего года.

На производственной площадке в Калуге осуществляется всесторонний и строгий контроль качества выпускаемой продукции, проводятся многочисленные испытания и тесты. Бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211 соответствует экологическому стандарту Евро-5, который ориентирован на снижение вредного воздействия на окружающую среду. При производстве мотора 1.6 MPI применяются современные технологии и передовые наработки концерна в области двигателестроения. Двигатель соответствует высочайшим международным стандартам Volkswagen AG.

Двигатель выпускается в двух вариантах мощностей – 90 и 110 л. с. В настоящий момент бензиновый двигатель 1.6 MPI устанавливается на трех моделях российского производства – Volkswagen Polo, Škoda Rapid и Škoda Octavia.