Nissan объявляет о наступлении новой эры дизайна и динамичности, представляя два электромобиля на автосалоне в Токио

Концептуальные автомобили Ariya и IMk – новейшие представители

Nissan Intelligent Mobility

Nissan объявляет о наступлении новой эры дизайна и динамичности, представляя сегодня два концептуальных электромобиля на автосалоне в Токио.

Концептуальные электромобили Nissan Ariya и Nissan IMk – это новейшие представители Nissan Intelligent Mobility – видения брендом того, что служит движущей силой автомобилей, как они управляются и как интегрируются в жизнь общества. Оба концепт-кара указывают вектор будущего развития модельного ряда Nissan и открывают новые возможности для дизайна и технологий благодаря своей новой электромобильной платформе.

«Это время перемен для автоиндустрии и новая эра открытий для Nissan, – говорит Кунио Накагуро (Kunio Nakaguro), исполнительный вице-президент Nissan по всемирным исследованиям и разработкам. – Мы были одними из первых в разработке электромобилей и высокоинтеллектуальных технологий помощи водителю, и, как показывают два наших новых концептуальных автомобиля, мы намерены продолжать оставаться мировым пионером в этой области».

Концептуальный автомобиль Nissan Ariya: реалистичный взгляд на автомобили будущего от Nissan

Концепт-кар Ariya демонстрирует новый язык дизайна Nissan, получивший название «нестареющий японский футуризм». Этот новый дизайнерский язык сочетает в себе новые возможности, открытые новой, полностью «электрической» платформой компании, и традиционный японский минимализм.

«Концептуальный автомобиль Ariya родился во времена огромных технологических скачков, совершенных нашими инженерами и предоставляющих «чистый холст» для наших дизайнеров, – сказал Альфонсо Альбайса (Alfonso Albaisa), старший вице-президент Nissan по глобальному дизайну. – Мы смогли посмотреть вперед и назад одновременно, раскрывая новый язык дизайна для бренда Nissan, который объединяет высокие технологии и японский дух, сочетая электромобильную основу с системами автономного управления и подключениями».

Концептуальный автомобиль Nissan IMk: сверхкомпактный городской автомобиль

Концепт-кар Nissan IMk предлагает передовые технологии Nissan Intelligent Mobility и мощную электрическую силовую установку в компактном кузове. IMk также демонстрирует новый язык дизайна Nissan. Он создан для новой эры ежедневных поездок по городу.

Всеобъемлющая экспозиция Nissan Intelligent Mobility

Помимо концепт-каров Ariya и IMk, компания Nissan представит на Токийском автосалоне:

Новый Nissan Skyline, оснащенный новейшей технологией автономного управления ProPILOT 2.0

Nissan Serena – самый популярный минивэн компании, который теперь оснащается передовой системой e-POWER

Nissan Dayz, ставший первым городским автомобилем для ежедневных поездок, оснащенным системой ProPILOT

Новейшее поколение LEAF NISMO RC – 2-моторного гоночного электромобиля, воплощающего собой Nissan Intelligent Power

Электромобиль Nissan LEAF e+, с улучшенными характеристиками как динамики, так и опыта владения

Помимо этого, в дни, когда автосалон будет открыт для всех желающих, гости стенда компании смогут ознакомиться с юбилейными версиями Nissan GT-R и GT-R NISMO, а также некоторыми передовыми электромобильными технологиями Nissan, включая Nissan Note e-POWER NISMO S Black Limited и Serena e-POWER AUTECH edition.

Сорок шестой автосалон Tokyo Motor Show пройдет на территории выставочного центра Tokyo Big Sight. Для широкой публики он будет открыт с 25 октября по 4 ноября. Стенд компании Nissan расположен в западном зале №2.