Мишлен, Ifpen и Axens продолжают активно развивать проект BioButterfly, выходя на новый уровень

Компании Мишлен, IFPEN и Axens объявляют о строительстве во Франции первого промышленного прототипа по производству бутадиена из биоэтанола

Цель проекта BioButterfly, запущенного в 2012 году, – производство бутадиена из этанола, получаемого в свою очередь из биомассы (растений), для изготовления более экологически чистого синтетического каучука.

Что такое бутадиен?

Бутадиен – это соединение, получаемое из нефти, которое используется в том числе в производстве синтетического каучука. Ежегодно предприятия по всему миру потребляют более 12 млн тонн бутадиена, около 40% из которых используется для производства шин.

Строительство промышленного прототипа, запланированного на конец 2019 года, завершится в конце 2020 года на заводе Группы Мишлен, расположенного в Бассенсе, около Бордо. Здесь уже используется получаемый из нефти бутадиен для производства синтетических каучуков, предназначенных главным образом для европейского рынка. Общая сумма инвестиций в проект BioButterfly составит 70 млн евро. Кроме того, будет создано двадцать новых рабочих мест.

От самого малого количества до 100 000 тонн

После нескольких лет лабораторных исследований (производство самого малого количества), последовала разработка опытного образца компанией IFPEN-Lyon (производство нескольких сотен граммов). Теперь промышленный прототип должен подтвердить, что вся цепочка производственного процесса технологически и экономически эффективна для массового производства (20-30 тонн в год). Это станет финальным этапом перед промышленным внедрением процесса (100 тысяч тонн в год), которым будет заниматься компания Axens.

С помощью новой установки будет протестировано применение получаемого из биомассы этанола, в том числе этанола 2G (второго поколения, не требующего использования продовольственных продуктов), производимого из древесины и сельскохозяйственных отходов (соломы, щепы и т.д.).

Новая установка позволит протестировать разработанный компанией IFPEN процесс, который затем войдет в портфолио экологичных технологий компании Axens. Новый производственный процесс обеспечит более надежное снабжение бутадиеном компании Мишлен и в то же время будет способствовать формированию устойчивой мобильности.

Такое решение задает новое направление проекта BioButterfly и поддерживается французским Агентством ADEME по охране окружающей среды и эффективному использованию энергии в рамках инвестиций по программе Future Programme. Это свидетельствует о готовности партнеров уменьшить воздействие на окружающую среду за счет поддержки развития промышленного производства синтетических каучуков из биологических источников и в очередной раз подтверждает их приверженность проведению исследований и реализации инноваций для формирования более экологически устойчивой индустрии.