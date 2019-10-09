Мишлен, Ifpen и Axens продолжают активно развивать проект BioButterfly, выходя на новый уровень

Цель проекта BioButterfly, запущенного в 2012 году, – производство бутадиена из этанола, получаемого в свою очередь из биомассы (растений), для изготовления более экологически чистого синтетического каучука.
Бутадиен – это соединение, получаемое из нефти, которое используется в том числе в производстве синтетического каучука. Ежегодно предприятия по всему миру потребляют более 12 млн тонн бутадиена, около 40% из которых используется для производства шин.
Строительство промышленного прототипа, запланированного на конец 2019 года, завершится в конце 2020 года на заводе Группы Мишлен, расположенного в Бассенсе, около Бордо. Здесь уже используется получаемый из нефти бутадиен для производства синтетических каучуков, предназначенных главным образом для европейского рынка. Общая сумма инвестиций в проект BioButterfly составит 70 млн евро. Кроме того, будет создано двадцать новых рабочих мест.
После нескольких лет лабораторных исследований (производство самого малого количества), последовала разработка опытного образца компанией IFPEN-Lyon (производство нескольких сотен граммов). Теперь промышленный прототип должен подтвердить, что вся цепочка производственного процесса технологически и экономически эффективна для массового производства (20-30 тонн в год). Это станет финальным этапом перед промышленным внедрением процесса (100 тысяч тонн в год), которым будет заниматься компания Axens.
С помощью новой установки будет протестировано применение получаемого из биомассы этанола, в том числе этанола 2G (второго поколения, не требующего использования продовольственных продуктов), производимого из древесины и сельскохозяйственных отходов (соломы, щепы и т.д.).
Новая установка позволит протестировать разработанный компанией IFPEN процесс, который затем войдет в портфолио экологичных технологий компании Axens. Новый производственный процесс обеспечит более надежное снабжение бутадиеном компании Мишлен и в то же время будет способствовать формированию устойчивой мобильности.
Такое решение задает новое направление проекта BioButterfly и поддерживается французским Агентством ADEME по охране окружающей среды и эффективному использованию энергии в рамках инвестиций по программе Future Programme. Это свидетельствует о готовности партнеров уменьшить воздействие на окружающую среду за счет поддержки развития промышленного производства синтетических каучуков из биологических источников и в очередной раз подтверждает их приверженность проведению исследований и реализации инноваций для формирования более экологически устойчивой индустрии.
Флоран Менего, Президент Группы Мишлен: «Снижение воздействия на экологию – это часть корпоративной идентичности Группы Мишлен как первопроходца и лидера в сфере устойчивой мобильности. К 2050 году в наших шинах будет использоваться 80% устойчивых сырьевых материалов. Мы планируем, что биобутадиен будет составлять примерно 20% из них».Дидье Хуссен, председатель IFPEN: «IFPEN разрабатывает инновационные технологии для производства биотоплива и получения продуктов из биологических ресурсов. Наши исследования в рамках проекта BioButterfly представляют собой значительный вклад компании в энергетическую трансформацию промышленного сектора».Жан Сентенак, председатель и генеральный директор Axens: «С помощью этого проекта Axens, признанный международный поставщик технологий для производства основных нефтехимических компонентов, расширит свой ассортимент и выйдет на рынок продуктов биохимии».
Флоран Менего, Президент Группы Мишлен: «Снижение воздействия на экологию – это часть корпоративной идентичности Группы Мишлен как первопроходца и лидера в сфере устойчивой мобильности. К 2050 году в наших шинах будет использоваться 80% устойчивых сырьевых материалов. Мы планируем, что биобутадиен будет составлять примерно 20% из них».
Дидье Хуссен, председатель IFPEN: «IFPEN разрабатывает инновационные технологии для производства биотоплива и получения продуктов из биологических ресурсов. Наши исследования в рамках проекта BioButterfly представляют собой значительный вклад компании в энергетическую трансформацию промышленного сектора».
Жан Сентенак, председатель и генеральный директор Axens: «С помощью этого проекта Axens, признанный международный поставщик технологий для производства основных нефтехимических компонентов, расширит свой ассортимент и выйдет на рынок продуктов биохимии».
C 2014 года www.amsrus.ru
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