Renault Россия представила CNG прототип на Всероссийской конференции TAXI-2019

Renault Россия принила участие в III Всероссийской конференции TAXI-2019 в Сочи.

Совместно с группой компаний «АТС» Renault Россия представила прототип городского седана Renault Logan на компримированном природном газе (CNG).

Renault Logan CNG является первым прототипом серийного автомобиля такого типа, и участие в крупнейшем отраслевом мероприятии поможет Renault Россия оценить спрос и перспективу данного проекта на российском рынке.

Компания Renault Россия совместно с ГК «АТС» принимают участие в III Всероссийской конференции TAXI-2019 – одной из важных площадок в нашей стране для диалога всех участников таксомоторной отрасли.

В рамках мероприятия на стенде представлен прототип городского седана Renault Logan с газобаллонной установкой, построенный на базе серийной модели в комплектации Life с двигателем 1,6 л в паре с механической трансмиссией. Эта версия наиболее востребована таксомоторным сектором, который является драйвером перехода на газомоторное топливо (CNG) с целью снижения расходов, поэтому именно она была выбрана в качестве подготовки прототипа.