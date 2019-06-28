В России отмечен рост цен на бензин на 7,9%

Розничные цены на бензин выросли по итогам пяти месяцев, а цены производителей бензина за этот же период, напротив, упали на 9,9%, сообщает Росстат.

Розничные цены на бензин в России за январь-май 2019 года выросли на 7,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по отношению к декабрю 2018 года — на 0,7%, а к апрелю нынешнего — на 0,3% и на 2,8% к маю прошлого года.

В мае увеличение стоимости бензина на заправках на 0,4% и более наблюдалось в 32 субъектах Российской Федерации, поясняет Росстат. Больше всего цены выросли в Тыве — на 4,9%, Кировской области — на 1,6%, Республике Марий Эл и Хабаровском крае — на 1,5% Замечено и снижение цен в ряде регионов — это Крым и Дагестан — на 0,9% и 0,8% соответственно. В Москве бензин в мае подешевел на 0,1%, в Санкт-Петербурге — подорожал на 0,1%.

Цены производителей в мае выросли на 17,5% к апрелю и упали на 18,2% к маю прошлого года. Подорожал бензин почти во всех субъектах РФ, занимающихся его производством — от 0,9% в Республике Саха (Якутия) до 35,5% в Ярославской области. Лишь в Ленинградской и Сахалинской областях оптовые цены на бензин сохранились на уровне апреля 2019 года.

Розничные цены на бензин в мае 2019 года превышали цены производителей в 2,3 раза (в мае 2018 года разница составляла 1,8 раза).

При этом цены на нефть в мае относительно апреля 2019 года выросли на 4,5%.

В Москве АИ-92 на прошлой неделе можно было приобрести по цене от 38,90 до 43,83 рубля за литр, АИ-95 — от 41,90 до 48,88 рубля за литр.

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