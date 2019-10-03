Седан KIA Cerato в обновленных комплектациях поступил в продажу

Начались продажи популярного компактного седана KIA Cerato в обновленных комплектациях

Все комплектации, начиная с Luxe, и выше, получили доступ к сервисам Яндекс, включая Навигатор и голосовой помощник «Алиса». Комплектации Luxe и Prestige также получили новые опции комфорта

Цены на KIA Cerato с сервисами Яндекс составляют от 1 204 900 до 1 469 900 рублей в зависимости от комплектации, базовая цена модели осталась без изменений – 1 134 900 рублей

На смену комплектациям Premium и Premium+ пришли GT Line и GT Line+ с отделкой экстерьера и интерьера в спортивном стиле

Компания KIA Motors Russia & CIS HQ сообщает, что во всех официальных дилерских центрах бренда на территории Российской Федерации начались продажи компактного седана KIA Cerato в обновленных комплектациях. Изменения коснулись экстерьера и интерьера, опций комфорта и мультимедийных возможностей автомобиля, сделав его еще более современным и привлекательным для поклонников седанов сегмента С

Все комплектации, начиная от Luxe и выше, получили доступ к сервисам Яндекс: Навигатор и голосовой помощник «Алиса». Работа Навигатора в режиме онлайн позволяет в реальном времени получать информацию о дорожной обстановке и строить маршруты с учетом пробок. Для работы в режиме офлайн нужно предварительно загрузить необходимые карты регионов. «Алиса» может быть активирована кнопкой распознавания голосовых команд на руле или при помощи стандартных голосовых команд Яндекса, например, фразой «привет, Алиса».

В комплектацию Luxe добавлена мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, а также камерой заднего вида. Для комплектации Prestige список опций комфорта дополнен системой бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя кнопкой, а также электроприводом складывания зеркал заднего вида.

Новые версии GT Line и GT Line+ заняли место топовых комплектаций Premium и Premium+ соответственно. Такие автомобили оснащаются стайлинг-пакетом GT Line, включающим в себя спортивное рулевое колесо с подрулевыми переключателями передач, спортивные передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой, металлические накладки на педали. В комплектации GT Line установлены сиденья с комбинированной отделкой, GT Line+ имеет полностью кожаные сиденья. Внешне KIA Cerato GT Line/GT Line+ отличаются задним спойлером, накладками на пороги и зеркалами заднего вида с отделкой черным глянцем, решеткой радиатора и задним диффузором с красными вставками, а так же эмблемой GT Line.

За исключением появления сервисов Яндекс и спортивного дизайна содержание комплектаций GT Line/GT Line+ не изменилось, по сравнению с Premium/Premium+: двигатель 2.0 л, 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, контроль слепых зон и помощь при движении задним ходом.