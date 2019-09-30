Для российского экипажа чемпионат Европы по ралли на Кипре закончился досрочно

На Кипре завершился седьмой этап чемпионата Европы. Для российского экипажа Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова он закончился досрочно за три спецучастка до финиша гонки – проблема с электрикой вынудила экипаж остановиться за километр до финишного створа на 10 спецучастке ралли

Пропавшее давление в топливной системе не позволило завершить выступление. Алексей Лукьянюк уверенно держал вторую позицию в гонке, пропустив вперед лишь Нассера Аль-Аттию, при этом оба экипажа выполняли свои задачи, не мешая друг другу: Нассер шел к своей 15 победе в Middle East Rally Championship, Лукьянюк боролся за максимальное количество очков для победы в Чемпионате Европы по ралли этого сезона.

С поставленной задачей катарский пилот справился на “отлично” – выиграв практически все спецучастки гонки, досрочно стал победителей ближневосточной раллийной серии, вписав свое имя в историю.

Алексей Лукьянюк: “Мы неплохо завершили этот день – в субботу было шесть спецучастков и мы старались следовать нашей тактики. В довольно комфортном режиме без особого риска мы проехали первый день, но воскресенье оказалось не столь прекрасным. За километр до финиша десятого СУ пропало давление топлива и мы вынуждены были остановиться. Спецучастки сегодня были очень интересными с точки зрения пилотирования – много поворотов, шпилек, все это в горах и это постоянно держит тебя в напряжении и концентрации».

Основной соперник «Лукаса» Крис Ингрэм смог подняться на одну позицию выше и завоевал третье место «абсолюта», что дало возможность получить британскому пилоту 15 основных очков.

Впереди остался заключительный этап, который пройдет в Венгрии. Задача для россиян усложнилась, но экипаж не сдается – к финальной гонке в лидерах серии остается Крис Ингрэм, а Алексей Лукьянюк и Лукаш Хабай остаются «на расстоянии» полутора десятка очков от британца. Данная гонка не входила в программу Лукьянюка, поэтому сейчас команда старается найти возможность и финансирование для выступления на финальном этапе серии.