Для российского экипажа чемпионат Европы по ралли на Кипре закончился досрочно

Для российского экипажа чемпионат Европы по ралли на Кипре закончился досрочно
Сентябрь 30 18:31 2019

На Кипре завершился седьмой этап чемпионата Европы. Для российского экипажа Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова он закончился досрочно за три спецучастка до финиша гонки – проблема с электрикой вынудила экипаж остановиться за километр до финишного створа  на 10 спецучастке ралли

Пропавшее давление в топливной системе не позволило завершить выступление. Алексей Лукьянюк уверенно держал вторую позицию в гонке, пропустив вперед лишь Нассера Аль-Аттию, при этом оба экипажа выполняли свои задачи, не мешая друг другу: Нассер шел к своей 15 победе в Middle East Rally Championship, Лукьянюк боролся за максимальное количество очков для победы в Чемпионате Европы по ралли этого сезона.

С поставленной задачей катарский пилот справился на “отлично” – выиграв практически все спецучастки гонки, досрочно стал победителей ближневосточной раллийной серии, вписав свое имя в историю.На Кипре завершился седьмой этап чемпионата Европы по ралли

Алексей Лукьянюк: “Мы неплохо завершили этот день – в субботу было шесть спецучастков и мы старались следовать нашей тактики. В довольно комфортном режиме без особого риска мы проехали первый день, но воскресенье оказалось не столь прекрасным. За километр до финиша десятого СУ пропало давление топлива и мы вынуждены были остановиться. Спецучастки сегодня были очень интересными с точки зрения пилотирования – много поворотов, шпилек, все это в горах и это постоянно держит тебя в напряжении и концентрации».

На Кипре завершился седьмой этап чемпионата Европы по ралли

Основной соперник «Лукаса» Крис Ингрэм смог подняться на одну позицию выше и завоевал третье место «абсолюта», что дало возможность получить британскому пилоту 15 основных очков.

Впереди остался заключительный этап, который пройдет в Венгрии. Задача для россиян усложнилась, но экипаж не сдается – к финальной гонке в лидерах серии остается Крис Ингрэм, а Алексей Лукьянюк и Лукаш Хабай остаются «на расстоянии» полутора десятка очков от британца. Данная гонка не входила в программу Лукьянюка, поэтому сейчас команда старается найти возможность и финансирование для выступления на финальном этапе серии.Алексей Лукьянюк

На тему:

  Article "tagged" as:
Алексей Лукьянюкралли
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

KIA Motors представила четвёртое поколение KIA Rio

KIA Motors представила четвёртое поколение KIA Rio 0

Американка разогналась на велосипеде почти до 300 километров в час

Американка разогналась на велосипеде почти до 300 километров в час 0

Разбили стекла и топтались в салоне

Разбили стекла и топтались в салоне 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.