Nissan Sentra и Maxima ждут обновления

Банс рассказал, что кроссовер Qashqai является неоспоримым лидером марки и самой важной моделью, однако про седаны никто забывать не собирается. Поэтому в скором времени бренд представит новое поколение седанов.
«Мы уже работаем над Nissan Sentra нового поколения, ведь это тот автомобиль, который дает нам больше всего возможностей. Вместе с тем модели ещё нужно многое, чтобы догнать конкурентов» — заявил топ-менеджер.
Ожидается, что модель Maxima также будет обновлена к 2019 году. Седан будет более просторным и комфортабельным. Также, как пишет speedme, предполагается, что предстоящая новинка получит дорогие материалы отделки салона. Не исключается возможность оснащения моделей системами полуавтономного вождения ProPilot.
C 2014 года www.amsrus.ru
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