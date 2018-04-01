Nissan Sentra и Maxima ждут обновления 14

Топ-менеджер компании Nissan рассказал, что японский бренд готовится к 2019 году полностью обновить модели Sentra и Maxima.

Банс рассказал, что кроссовер Qashqai является неоспоримым лидером марки и самой важной моделью, однако про седаны никто забывать не собирается. Поэтому в скором времени бренд представит новое поколение седанов.

«Мы уже работаем над Nissan Sentra нового поколения, ведь это тот автомобиль, который дает нам больше всего возможностей. Вместе с тем модели ещё нужно многое, чтобы догнать конкурентов» — заявил топ-менеджер.

Ожидается, что модель Maxima также будет обновлена к 2019 году. Седан будет более просторным и комфортабельным. Также, как пишет speedme, предполагается, что предстоящая новинка получит дорогие материалы отделки салона. Не исключается возможность оснащения моделей системами полуавтономного вождения ProPilot.