Nissan Sentra и Maxima ждут обновления
14

Nissan Sentra и Maxima ждут обновления
Апрель 01 18:09 2018

Топ-менеджер компании Nissan рассказал, что японский бренд готовится к 2019 году полностью обновить модели Sentra и Maxima.

Банс рассказал, что кроссовер Qashqai является неоспоримым лидером марки и самой важной моделью, однако про седаны никто забывать не собирается. Поэтому в скором времени бренд представит новое поколение седанов.

«Мы уже работаем над Nissan Sentra нового поколения, ведь это тот автомобиль, который дает нам больше всего возможностей. Вместе с тем модели ещё нужно многое, чтобы догнать конкурентов» — заявил топ-менеджер.

Ожидается, что модель Maxima также будет обновлена к 2019 году. Седан будет более просторным и комфортабельным. Также, как пишет speedme, предполагается, что предстоящая новинка получит дорогие материалы отделки салона. Не исключается возможность оснащения моделей системами полуавтономного вождения ProPilot.

На тему:
  Article "tagged" as:
MaximaNissanSentra
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Покупать автомобиль или нет?

Покупать автомобиль или нет? 3

Lamborghini тестирует очередной суперкар

Lamborghini тестирует очередной суперкар 0

Кто такие Lucid Motors

Кто такие Lucid Motors 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.