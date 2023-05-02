Телематика расширила реестр дорог

В России, в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”, функционирует система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ). Начиная с этой весны, она является обязательной для всех регионов. Уникальная цифровая среда, разработанная ФАУ “РОСДОРНИИ” и улучшенная компанией “Телематика”, собирает все данные о дорожных объектах. Благодаря этому, граждане могут получать достоверную информацию о состоянии дорог и использовании дорожных фондов на ремонт трасс, а владельцы дорог, строительные компании и власти могут более эффективно взаимодействовать друг с другом.

ФГИС СКДФ – система контроля за формированием и использованием дорожных фондов, которая была создана для отслеживания эффективности расходования бюджетных средств, направленных на проектирование, строительство, реконструкцию и содержание дорог. Компания “СофтТелематика”, входящая в концерн “Телематика”, занимается развитием функциональности системы с момента ее запуска. Разработчики полностью переработали картографический интерфейс, добавили более 30 различных характеристик в паспорт дорог и внедрили сервис аналитической отчетности, чтобы контролировать состояние дорог и принимать эффективные решения по реконструкции, капитальному ремонту и эксплуатации.

СКДФ – единая цифровая среда, которая объединяет всю актуальную информацию о дорогах и дорожных объектах. На сегодняшний день, сервис объединяет сведения о 100% федеральных трасс, 99% – региональных и 75% – местного значения. Всего оцифровано 1 556 000 км.

Система контроля за формированием и использованием дорожных фондов (СКДФ) имеет ряд преимуществ для граждан, владельцев автодорог, строительных организаций и федеральных, региональных органов власти. Она обеспечивает быстрый доступ к информации о дефектах дорожного полотна и строительных работах, упрощает учет, планирование и согласование дорожных работ, а также облегчает приемку. СКДФ содержит актуальную информацию обо всех дорогах на территории России, включая историю проведения дорожных работ и аналитические сведения о расходовании дорожных фондов. Система также позволяет повысить эффективность работы и уровень взаимодействия всех структур, что является необходимым для успешного функционирования отрасли.

СКДФ – Система контроля за формированием и использованием дорожных фондов

На сегодняшний день СКДФ является одним из самых важных проектов по цифровизации автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства. Более 20 000 владельцев дорог и органов исполнительной власти уже зарегистрированы в единой цифровой среде, а ее база данных содержит подтвержденные сведения о более чем 1,5 млн км автодорог. Компания «СофтТелематика», ответственная за разработку системы, выполняет задачи по развитию ее функциональности, добавляя новые инструменты интеллектуального планирования дорожной деятельности и создавая новые навигационно-информационные сервисы для повышения информативности, удобства использования и прозрачности системы. Генеральный директор компании, Дмитрий Казаринов, отмечает, что в СКДФ уже внесен колоссальный объем данных, и работа продолжается над расширением ее функционала.