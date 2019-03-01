Great Wall Motor наращивает производственные мощности и R&D потенциал

Great Wall Motor наращивает производственные мощности и R&D потенциал
Март 01 17:08 2019

Great Wall Motor развивает свой потенциал

Новый центр в Тайчжоу в Восточном Китае станет восьмой китайской производственной базой Great Wall Motor (GWM). Здесь будут выпускаться преимущественно кроссоверы (в том числе HAVAL), основные узлы и другие комплектующие. Кроме того, GWM планирует развивать направление автофинансирования и автострахования — то есть полный комплекс услуг для владельцев автомобилей. Новая стратегия развития GWM соответствует запросам потребителей: эта концепция направлена на то, чтобы укрепить эмоциональную связь с автолюбителями, повысить уровень доверия и лояльности и предложить людям новый формат обслуживания.

В истории Great Wall Motor наступает новая эра — время расцвета и развития инноваций, GWM направляет свои стратегические ресурсы в исследования и разработки, открывая научно-исследовательские центры не только в Китае, но и по всему миру, чтобы предоставить своим клиентам автомобили с новейшими технологиями. Например, такие центры успешно работают в Японии, Германии, Индии, США, в Южной Корее и Австрии. GWM является владельцем 4х независимых брендов: Great Wall pickup, ORA, HAVAL и WEY, среди которых HAVAL в 2018 году уже достиг 5-миллионных продаж по всему миру впервые в своей истории.

Напомним, что уже этой весной GWM запустит серийное производство HAVAL на заводе полного цикла в Тульской области.

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AMSRUS
AMSRUS

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