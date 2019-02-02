Российские Ford Focus, Ford Kuga и Ford Mondeo получили новую специальную серию

Российские Ford Focus, Ford Kuga и Ford Mondeo получили новую специальную серию
Февраль 02 17:03 2019

Ford Focus, Ford Kuga и Ford Mondeo стали доступны в России в специальной серии «Ультра Комфорт»

Исследование компании позволило выявить востребованные клиентами опции, которые ранее были доступны только в виде отдельных пакетов или в более дорогих версиях, и включить их в базовое оснащение комплектации. «Ультракомфортное» исполнение также обеспечивает финансовую выгоду при покупке – до 80 000 рублей в сравнении с аналогично оснащенными моделями, дополнительное оборудование для которых заказывалось отдельно.

Ford Kuga 2018Ford Kuga серии «Ультра Комфорт» располагает всем оборудованием, входящим в комплектацию Titanium, а также:

  • адаптивными биксеноновыми фарами с омывателями;
  • системой открывания багажника hands-free (для открытия достаточно взмаха ногой
  • под задним бампером);
  • системой активной помощи при парковке Active Park Assist c передними и задними
  • датчиками парковки;
  • электроприводом складывания боковых зеркал.

Розничная цена Ford Kuga серии «Ультра Комфорт» окажется на 35 000 рублей ниже, чем при заказе кроссовера в комплектации Titanium с соответствующими пакетами опций. Стоимость Ford Kuga Ultra Comfort составляет от 1 625 000 рублей для автомобиля в переднеприводном исполнении (атмосферный двигатель 2,5 л, 150 л.с., АКП).Ford FocusFord Focus серии «Ультра Комфорт» создан на базе комплектации Trend Plus. Оснащение такого автомобиля, помимо входящего в комплектацию Trend Plus, включает следующие дополнительные опции комфорта:

  • мультимедийную систему SYNC 3 c 8-дюймовым сенсорным экраном, голосовым
  • управлением на русском языке и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto;
  • камеру заднего вида:
  • двухзонный климат-контроль;
  • датчики дождя и света;
  • автоматически затемняющееся зеркало заднего вида;
  • электрообогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателей, подогреваемое
  • рулевое колесо с кожаной обивкой
  • функцию задержки выключения головного света Follow-me-home.

Ford Focus серии «Ультра Комфорт» предлагается по цене от 972 000 рублей (хэтчбек с двигателем 1,6 л, 125 л.с., МКП). Благодаря новой специальной серии, выгода покупателя Ford Focus Ultra Comfort составит 25 000 рублей вне зависимости от выбранного кузова или типа трансмиссии.Ford Mondeo 2018Бизнес-седан Ford Mondeo серии «Ультра Комфорт» помимо оснащения версии Titanium, предлагает покупателям:

  • отделку салона кожей или комбинацией кожи с замшей;
  • динамические светодиодные фары ближнего и дальнего света;
  • более комфортабельные передние сидения с 10 электрорегулировками и
  • подогревом, подогревом снабжены также задние сиденья;
  • навигационную систему с актуальными картами России и Европы, дополняющую
  • мультимедийную систему SYNC 3 c 8-дюймовым сенсорным экраном;
  • камеру заднего вида;
  • память настроек сиденья водителя и боковых зеркал;
  • тонировку стекол.

Ford Mondeo серии «Ультра Комфорт» предлагает максимальное преимущество пои покупке: 80 000 рублей вне зависимости от выбранного двигателя. Стоимость Ford Mondeo в исполнении «Ультра Комфорт» начинается от 1 881 000 рублей (атмосферный двигатель 2,5 л, 149 л.с., АКП).

Приобрести Ford Mondeo, Ford Kuga и Ford Focus специальной серии Ultra Comfort уже можно у всех официальных дилеров марки на территории России.

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Ford FocusFord Kugaford mondeo
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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