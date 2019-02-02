Российские Ford Focus, Ford Kuga и Ford Mondeo получили новую специальную серию

Ford Focus, Ford Kuga и Ford Mondeo стали доступны в России в специальной серии «Ультра Комфорт»

Исследование компании позволило выявить востребованные клиентами опции, которые ранее были доступны только в виде отдельных пакетов или в более дорогих версиях, и включить их в базовое оснащение комплектации. «Ультракомфортное» исполнение также обеспечивает финансовую выгоду при покупке – до 80 000 рублей в сравнении с аналогично оснащенными моделями, дополнительное оборудование для которых заказывалось отдельно.

Ford Kuga серии «Ультра Комфорт» располагает всем оборудованием, входящим в комплектацию Titanium, а также:

адаптивными биксеноновыми фарами с омывателями;

системой открывания багажника hands-free (для открытия достаточно взмаха ногой

под задним бампером);

системой активной помощи при парковке Active Park Assist c передними и задними

датчиками парковки;

электроприводом складывания боковых зеркал.

Розничная цена Ford Kuga серии «Ультра Комфорт» окажется на 35 000 рублей ниже, чем при заказе кроссовера в комплектации Titanium с соответствующими пакетами опций. Стоимость Ford Kuga Ultra Comfort составляет от 1 625 000 рублей для автомобиля в переднеприводном исполнении (атмосферный двигатель 2,5 л, 150 л.с., АКП). Ford Focus серии «Ультра Комфорт» создан на базе комплектации Trend Plus. Оснащение такого автомобиля, помимо входящего в комплектацию Trend Plus, включает следующие дополнительные опции комфорта:

мультимедийную систему SYNC 3 c 8-дюймовым сенсорным экраном, голосовым

управлением на русском языке и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto;

камеру заднего вида:

двухзонный климат-контроль;

датчики дождя и света;

автоматически затемняющееся зеркало заднего вида;

электрообогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателей, подогреваемое

рулевое колесо с кожаной обивкой

функцию задержки выключения головного света Follow-me-home.