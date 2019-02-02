Российские Ford Focus, Ford Kuga и Ford Mondeo получили новую специальную серию

Исследование компании позволило выявить востребованные клиентами опции, которые ранее были доступны только в виде отдельных пакетов или в более дорогих версиях, и включить их в базовое оснащение комплектации. «Ультракомфортное» исполнение также обеспечивает финансовую выгоду при покупке – до 80 000 рублей в сравнении с аналогично оснащенными моделями, дополнительное оборудование для которых заказывалось отдельно.
Ford Kuga серии «Ультра Комфорт» располагает всем оборудованием, входящим в комплектацию Titanium, а также:
Розничная цена Ford Kuga серии «Ультра Комфорт» окажется на 35 000 рублей ниже, чем при заказе кроссовера в комплектации Titanium с соответствующими пакетами опций. Стоимость Ford Kuga Ultra Comfort составляет от 1 625 000 рублей для автомобиля в переднеприводном исполнении (атмосферный двигатель 2,5 л, 150 л.с., АКП).Ford Focus серии «Ультра Комфорт» создан на базе комплектации Trend Plus. Оснащение такого автомобиля, помимо входящего в комплектацию Trend Plus, включает следующие дополнительные опции комфорта:
Ford Focus серии «Ультра Комфорт» предлагается по цене от 972 000 рублей (хэтчбек с двигателем 1,6 л, 125 л.с., МКП). Благодаря новой специальной серии, выгода покупателя Ford Focus Ultra Comfort составит 25 000 рублей вне зависимости от выбранного кузова или типа трансмиссии.Бизнес-седан Ford Mondeo серии «Ультра Комфорт» помимо оснащения версии Titanium, предлагает покупателям:
Ford Mondeo серии «Ультра Комфорт» предлагает максимальное преимущество пои покупке: 80 000 рублей вне зависимости от выбранного двигателя. Стоимость Ford Mondeo в исполнении «Ультра Комфорт» начинается от 1 881 000 рублей (атмосферный двигатель 2,5 л, 149 л.с., АКП).
Приобрести Ford Mondeo, Ford Kuga и Ford Focus специальной серии Ultra Comfort уже можно у всех официальных дилеров марки на территории России.
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