Приборы с GPS и камеры исключат из списка шпионской техники

Госдума уточнила определение шпионских устройств в новых законопроектах, которые были приняты в третьем чтении

В перечень «специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», предложено не включать приборы бытового назначения с функциями аудио-, фото- и видеозаписи, а также оснащенные GPS, если они не были модифицированы и не позволяют тайно получать и накапливать незаконно собранные данные.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что речь идет, в частности, о трекерах для поиска домашних животных и очках с видеокамерой. Поправки, которые внесут в Уголовный кодекс и КоАП, должны защитить законопослушных граждан от обвинений в шпионаже. Документ предстоит одобрить Совету Федерации и подписать президенту.

Иные средства прослушки, а также скрытые видеокамеры и другая записывающая техника останутся под запретом в России. За производство, приобретение или сбыт такой электроники можно оказаться заключенным в тюрьме до четырех лет. В декабре 2018 года Верховный суд разрешил не привлекать к уголовной ответственности за покупку шпионской техники, если она нужна для обеспечения собственной безопасности и слежки за животными. В этом же году с такой инициативой выступала Генпрокуратура.

На дела о шпионских устройствах обратили внимание в 2017 году, когда по статье 138.1 Уголовного кодекса задержали фермера Евгения Васильева из Курганской области из-за GPS-трекера, который он приобрел, чтобы следить за теленком. После широкой огласки дело дополнительно расследовали, а в марте 2018 года.

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