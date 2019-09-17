Салон-шедевр от мебельного бренда для нового INFINITI QX Inspiration

Когда INFINITI только начинала работу над концепт-каром QX Inspiration, одной из главных задач дизайнеров стало создание потрясающего, ни на что не похожего интерьера. Именно поэтому INFINITI обратилась за помощью к всемирно известному мебельному бренду Tendo Co., специалисты которого помогли сотворить истинный шедевр

Основанная в 1940 году в префектуре Ямагата, фирма Tendo считается одним из самых респектабельных в мире производителей мебели премиум- класса. Мастера краснодеревщики из префектуры Ямагата заслужили всеобщее признание за технику исполнения, внимание к деталям и стремление к поиску новых форм.

Сегодня Tendo, используя знания и опыт современных художников и дизайнеров вкупе с традиционными методиками и безупречным качеством, создает поистине уникальные предметы мебели. Ценность продукции Tendo столь высока, что многие владельцы почитают за честь передавать эти шедевры мебельного искусства своим благодарным наследникам.

Именно подобные качества и стали определяющими, когда в INFINITI начали поиск партнеров для разработки высококлассного, уникального интерьера для концепт-кар QX Inspiration.

«Уже в самом начале разработки салона QX Inspiration мы захотели сделать нечто предельно далекое от привычного автомобильного интерьера, но максимально приближенное к лаунж-зоне или гостиной жилого дома», – рассказывает Мие Танака, ассистент по подборке цветовых решений INFINITI Motor Company. – «В этом нам значительно помогла рациональная электрическая компоновка концепт-кара, освободившая необходимое пространство салона. При этом нам было важно подчеркнуть истинно японские корни INFINITI, привязав дизайн уникального автомобиля к нашим культурным традициям. Еще до того как выйти на Tendo, мы в большей или меньшей степени представляли, что хотим увидеть в качестве конечного продукта», – продолжает Танака. – «Однако именно потрясающий опыт специалистов этой всемирной известной мебельной мануфактуры позволил добиться действительно потрясающего результата. Скажу откровенно – ничего подобного прежде мы еще не создавали!»

Также уже с самого начала дизайнеры INFINITI решили, что использование органических материалов и приглушенных, неярких цветовых оттенков станут определяющими при создании интерьера QX Inspiration. Совместно со специалистами Tendo было принято решение об использовании в отделке японского кедра, также известного под именем «суги», прежде всего за его невероятно мягкую на ощупь пористую структуру. К слову, древесина, использовавшаяся при отделке интерьера QX Inspiration, выращена в префектуре Ямагата.

Используя традиционные методы работы, мастера фирмы Tendo изготовили впечатляющие по изысканности и уровню исполнения деревянные панели для отделки салона QX Inspiration.

Особое внимание краснодеревщики уделили и традиционной японской философии Wabi-sabi – умению находить красоту в неидеальности форм и поверхностей. Памятуя об этом INFINITI и Tendo сохранили пористую структуру и оригинальную цветовую текстуру древесины, лишний раз подчеркнув естественную силу и красоту природных материалов. В этом концепт-кар QX Inspiration принципиально отличается от интерьеров других премиальных моделей, создатели которых тщательно выравнивают, полируют и лакируют деревянные поверхности.

Результатом кропотливой работы стал поистине впечатляющий интерьер, наполненный естественностью и безмятежностью. Такими же, созданными с оглядкой на чувства и потребности водителя и пассажиров, будут салоны серийных моделей INFINITI ближайшего будущего.

Сессия вопросов и ответов с Акихиро Конно и Сакае Огараси, заместителем гендиректора и помощником менеджера Tendo Co.

Почему для интерьера QX Inspiration вы выбрали именно японский кедр?

«На самом деле, мы рассматривали несколько вариантов природных материалов, каждый из которых ассоциируется с Японией и ее природой. Японский кедр известный также под именем «суги» – это уникальный сорт древесины, который можно найти только в нашей стране. Кроме того, его совершенно потрясающие качества, например, теплота материала, пористая структура и цвет не имеют аналогов. Нам показалось, что «суги» идеально воплощает дух «омотенаши» – традиционное искусство приёма гостей. При этом надо понимать – японский кедр довольно хрупкий и деликатный тип древесины и лишь при правильной обработке эти особенности можно обойти.»

Как вы справлялись с хрупкостью, присущей японскому кедру?

«На этой особенности материала строился весь процесс создания интерьерных панелей. Если сразу нанести на японский кедр краску или лак, вы можете нанести необратимые повреждения структуре дерева. Но мы вспомнили, как тончайший слой первого снега ложится на землю, практически не оставляя на ней никаких следов. Мы поступили точно также, обрабатывая панели медленно и аккуратно, постепенно приближаясь к конечному продукту.»

Как вам удалось добиться безупречного совпадения узоров деревянных панелей и почему, в конце концов, был выбран именно такой цвет?

«Действительно это очень долгий, кропотливый процесс, ведь узор древесины «суги» абсолютно уникален. Нам потребовалось немало времени, чтобы естественным образом соединить все панели. Что до выбора цвета, мы просто вспомнили про изначальное пожелание дизайнеров INFINITI – важно показать истинный дух японского гостеприимства «омотенаши».»

Префектура Ямагата известна на всю Японию своими мастерами краснодеревщиками. Вы использовали в работе над интерьером традиционные техники обработки древесины?

«На самом деле, да. Ведь еще одним пожеланием дизайнеров INFINITI было продемонстрировать живую сущность древесины. Чтобы добиться этого мы обратились к технике «удзукури», которую Tendo не использует при разработке мебели. «Удзукури» это искусство мягкой и чувственной обработки деревянных поверхностей, обнажающих структуру материала. Этим мастерством владели несколько поколений краснодеревщиков префектуры Ямагата и нам она показалась оптимальной для работы над интерьером концептуального QX Inspiration.»

Какие мысли возникают у вас при взгляде на конечный результат этой долгой и кропотливой работы?