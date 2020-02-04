Страны с самым дешевым и дорогим бензином в Европе

Страны с самым дешевым и дорогим бензином в Европе
04 февраля 08:11 2020

«РИА Рейтинг» провели исследование и узнали, в каких странах Европы самый дешевый и дорогой бензин и где выгоднее всего заправляться

Самый дешевый и дорогой бензин в Европе

Выгоднее всего можно заправиться в Казахстане — отдать придется 27,7 рубля за литр. Россия заняла второе место в рейтинге дешевизны топлива: литр бензина в стране стоит 45,8 рубля.

Самый дешевый бензин

СтранаЦена за литр бензина в рублях
Казахстан

 

27,7
Россия45,8
Белоруссия51
Украина71,8
Румыния75,4

Самый дорогой бензин продается в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. В топ-10 также вошли Финляндия, Франция, Португалия, Швеция и Великобритания, где за литр топлива придется заплатить более сотни рублей.

Самый дорогой бензин

СтранаЦена за литр бензина в рублях
Нидерланды117,7
Дания112,8
Греция111,4
Норвегия111,3
Италия109,4

Самое доступное и недоступное топливо в Европе

Однако, по данным исследователей, низкие цены не означают доступность. Например, российские водители могут заправиться на свои среднемесячные зарплаты на 884 литра бензина, поэтому страна заняла лишь 17-е место в рейтинге. Жители Люксембурга, лидера по доступности топлива, могут позволить себе в три раза больше — почти 2,8 тысячи литров.

Самое доступное топливо

СтранаКоличество литров, которое можно купить на среднюю зарплату
Люксембург2 776,3
Норвегия2 251,8
Австрия2 122,7
Ирландия1 998,4
Великобритания1 974,1

Последнее место по доступности бензина заняла Украина: среднестатистический житель страны может заправиться на 311 литров бензина в месяц, что почти в три раза меньше, чем в России.

Самое недоступное топливо

СтранаКоличество литров, которое можно купить на среднюю зарплату
Украина311,7
Болгария524,8
Латвия528,8
Белоруссия550,2
Словакия574,4

Не слишком много бензина на свою зарплату получается купить и у жителей Литвы, Румынии и Венгрии — не больше 580 литров.

По материалам The Village.

На тему:

  Article "tagged" as:
бензинЕвропарейтинг
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Новые изображения Skoda Rapid Spaceback

Новые изображения Skoda Rapid Spaceback 0

MERCEDES-AMG A45 с мощностью суперкара

MERCEDES-AMG A45 с мощностью суперкара 0

Обзор универсального и компактного Land Rover Discovery Sport

Обзор универсального и компактного Land Rover Discovery Sport

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.