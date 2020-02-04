Страны с самым дешевым и дорогим бензином в Европе

«РИА Рейтинг» провели исследование и узнали, в каких странах Европы самый дешевый и дорогой бензин и где выгоднее всего заправляться

Самый дешевый и дорогой бензин в Европе

Выгоднее всего можно заправиться в Казахстане — отдать придется 27,7 рубля за литр. Россия заняла второе место в рейтинге дешевизны топлива: литр бензина в стране стоит 45,8 рубля.

Самый дешевый бензин

Страна Цена за литр бензина в рублях Казахстан 27,7 Россия 45,8 Белоруссия 51 Украина 71,8 Румыния 75,4

Самый дорогой бензин продается в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. В топ-10 также вошли Финляндия, Франция, Португалия, Швеция и Великобритания, где за литр топлива придется заплатить более сотни рублей.

Самый дорогой бензин

Страна Цена за литр бензина в рублях Нидерланды 117,7 Дания 112,8 Греция 111,4 Норвегия 111,3 Италия 109,4

Самое доступное и недоступное топливо в Европе

Однако, по данным исследователей, низкие цены не означают доступность. Например, российские водители могут заправиться на свои среднемесячные зарплаты на 884 литра бензина, поэтому страна заняла лишь 17-е место в рейтинге. Жители Люксембурга, лидера по доступности топлива, могут позволить себе в три раза больше — почти 2,8 тысячи литров.

Самое доступное топливо

Страна Количество литров, которое можно купить на среднюю зарплату Люксембург 2 776,3 Норвегия 2 251,8 Австрия 2 122,7 Ирландия 1 998,4 Великобритания 1 974,1

Последнее место по доступности бензина заняла Украина: среднестатистический житель страны может заправиться на 311 литров бензина в месяц, что почти в три раза меньше, чем в России.

Самое недоступное топливо

Страна Количество литров, которое можно купить на среднюю зарплату Украина 311,7 Болгария 524,8 Латвия 528,8 Белоруссия 550,2 Словакия 574,4

Не слишком много бензина на свою зарплату получается купить и у жителей Литвы, Румынии и Венгрии — не больше 580 литров.

По материалам The Village.