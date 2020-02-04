Страны с самым дешевым и дорогим бензином в Европе

Выгоднее всего можно заправиться в Казахстане — отдать придется 27,7 рубля за литр. Россия заняла второе место в рейтинге дешевизны топлива: литр бензина в стране стоит 45,8 рубля.
Самый дорогой бензин продается в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. В топ-10 также вошли Финляндия, Франция, Португалия, Швеция и Великобритания, где за литр топлива придется заплатить более сотни рублей.
Однако, по данным исследователей, низкие цены не означают доступность. Например, российские водители могут заправиться на свои среднемесячные зарплаты на 884 литра бензина, поэтому страна заняла лишь 17-е место в рейтинге. Жители Люксембурга, лидера по доступности топлива, могут позволить себе в три раза больше — почти 2,8 тысячи литров.
Последнее место по доступности бензина заняла Украина: среднестатистический житель страны может заправиться на 311 литров бензина в месяц, что почти в три раза меньше, чем в России.
Не слишком много бензина на свою зарплату получается купить и у жителей Литвы, Румынии и Венгрии — не больше 580 литров.
По материалам The Village.
C 2014 года www.amsrus.ru
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