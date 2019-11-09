Suzuki предлагает выгодно поменять свечи зажигания

В рамках акции клиенты уже сейчас могут приобрести оригинальные свечи зажигания с выгодой до 30%. Предложение действует для автомобилей Suzuki старше трех лет и доступна еще 3 месяца.
Кроме того, клиенты компании смогут также воспользоваться услугой по промывке двигательной системы с помощью очистителя Liqui Moly Benzin-System-Reiniger, который быстро и эффективно очищает загрязненную систему впрыска топлива и обеспечивает оптимальное соотношение подачи топлива и экономичность работы двигателя.
На сопутствующие продукты Liqui Moly Benzin-System-Reiniger и Vergaser-Aussen-Reiniger предоставляется скидка до 30%.
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