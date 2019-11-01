На калининградском заводе началось производство кроссовера Kia Soul по полному производственному циклу

На заводе «АВТОТОР» в Калининграде началось серийное производство третьего поколения компактного кроссовера KIA Soul по полному циклу

Яркий городской кроссовер Soul стал уже четвертой моделью KIA, которая производится в Калининграде по полному циклу (CKD)

KIA Motors Russia & CIS HQ сообщает, что на калининградском заводе АВТОТОР началось производство городского кроссовера KIA Soul третьего поколения по полному производственному циклу «сварка-окраска-сборка» (CKD)

KIA Soul выпускается на предприятии «Автотор» с тремя бензиновыми двигателями: атмосферным 1,6 л с распределенным впрыском (123 л. с.), 2,0 л с распределенным впрыском (150 л. с.) и турбонаддувным 200-сильным двигателем 1,6 T-GDI. Автомобиль может комплектоваться 6-ступенчатой механической, 6-ступенчатой автоматической или 7-ступенчатой роботизированной преселективной коробкой передач. В зависимости от комплектации цены на KIA Soul составляют от 1 029 900 до 1 629 900 рублей.

Третье поколение кроссовера Soul – уже четвертая модель KIA, сборка которой осуществляется в режиме полного цикла в Калининграде и шестая модель KIA – в России, включая Rio и Rio X-Line в Петербурге. Ранее на предприятии «Автотор» на такую технологию производства были переведены Sorento (ноябрь 2013 года), Cerato Classic (ноябрь 2014 года) и Cerato (апрель 2019 года).