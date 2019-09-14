Последнее поколение автомобиля класса А от Hyundai – модель i10

Последнее поколение автомобиля класса А от Hyundai — это полноправный член семейства Hyundai, который будет выпущен под слоганом «Go Big»

Новый Hyundai i10 отличается динамичным дизайном, который подчеркивает маневренность и активность модели

Модель оснащается совершенными коммуникационными технологиями и пакетом активной безопасности Hyundai SmartSense

На Международном автосалоне во Франкфурте Hyundai также представила i10 N Line, четвертую модель компании, которая будет оснащена пакетом N Line

Hyundai Motor представила модель i10 на Франкфуртском международном автосалоне 2019 года

Новейшая модель линейки i компании Hyundai отличается новым динамичным дизайном, а также совершенными коммуникационными технологиями и расширенным пакетом безопасности. С момента своего появления в 2008 году модель i10 пользуется успехом на европейском рынке. Как и предыдущее ее поколение, i10 спроектирована, разработана и изготовлена в Европе. Экстерьер автомобиля отражает молодежный дух, при этом гарантируя бескомпромиссную доступность и комфорт для самых разных людей в их повседневной жизни. Hyundai i10 предлагает один из самых полных в своем классе пакетов безопасности.

«i10 неизменно является одним из лидеров продаж и обеспечивает рост компании Hyundai в Европе. Представляя эту совершенно новую модель, мы удовлетворяем спрос на автомобиль класса А, — говорит Андреас-Кристоф Хофманн (Andreas-Christoph Hofmann), вице-президент по маркетингу и продукции в Hyundai Motor Europe. – Новый Hyundai i10 еще раз демонстрирует наше стремление сделать новые технологии доступными для наших клиентов. Мы запускаем эту модель под лозунгом «Go Big», что подчеркивает то чувство, которое вызывает у владельцев этот бескомпромиссный городской автомобиль — он кажется маленьким, но громко заявляет о себе».

Динамичный и стильный дизайн экстерьера

Динамичный и обтекаемый дизайн нового i10 представляет собой контраст плавных поверхностей и четких линий. Он имеет улучшенные пропорции по сравнению со своим предшественником. Визуальное впечатление от автомобиля улучшается за счет заниженной крыши (20 мм) и более широкого кузова (20 мм). Такие усовершенствования могут быть дополнены заново спроектированными 16-дюймовыми легкосплавными дисками, создающими впечатление энергичности и маневренности автомобиля.

Новый i10 выделяется среди других автомобилей А-класса своим свежим и энергичным дизайном. Широкая решетка радиатора придает автомобилю спортивности, а круглые светодиодные ходовые огни отсылают предыдущему поколению модели i10. Сзади две горизонтальные линии разделяют плавную поверхность багажника на две части и переходят в графическое оформление задних фар.

Боковые линии хетчбэка – четкие, плавные и мускулистые – обеспечивают максимальное внутреннее пространство нового i10. Уникальные треугольные элементы кузова визуально подчеркивают ширину автомобиля, акцентируя внимание на колесах. Броская Х-образная задняя стойка делает автомобиль легкоузнаваемым и привлекает внимание к размещенному на ней логотипу модели.

Клиенты могут выбрать один из 10 базовых цветов кузова: Phantom Black, Polar White, Star Dust, Sleek Silver, Champion Blue, Tomato Red и Slate Blue, в том числе и три новых: Dragon Red, Brass и Aqua Turquoise. Вариант двухцветной крыши в черном или красном исполнении еще больше расширяет возможности персонализации и подчеркивает игривый характер нового i10. Всего доступно 22 сочетания цвета кузова.

«Дизайн нового i10 сочетает в себе плавность и резкость, как в интерьере, так и в экстерьере, — говорит Томас Бюркле (Thomas Bürkle), главный дизайнер Европейского дизайнерского центра Hyundai. – Наши дизайнеры черпали вдохновение в специальной спортивной одежде, в которой естественные формы тела сочетаются с острым графическим рисунком».

Полностью обновленный дизайн интерьера

Новый дизайн интерьера i10 современен в своем дизайне без ущерба для удобства использования. Одним из важных элементов интерьера является увеличенная ширина передней панели, создаваемая выступающими из нее по бокам дефлекторами обдува, подчеркивающими ощущение горизонтальности салона.

Большая декоративная вставка на приборной панели покрыта трехмерным узором в виде «сот», который также присутствует и на дверных панелях. Это визуально обогащает интерьер.

Молодежный стиль и практичные решения позволяют владельцам нового i10 наслаждаться комфортом полюбившихся им ранее более крупных моделей предыдущего поколения. Отделка двери визуально удлиняет приборную панель, а также привлекает внимание к большим карманам для размещения вещей. Дизайнеры нового i10 также предусмотрели дополнительную полку, расположенную над перчаточным ящиком переднего пассажира.

Четыре различных сочетания цвета интерьера дают клиентам еще больше возможностей для персонализации.

Вместительность и удобство

Новая модель i10 доступна в четырехместном или пятиместном вариантах. Благодаря увеличенной колесной базе пространства в салоне стало больше.

Заниженная спереди (-11 мм) и сзади (-13 мм) оконная линия нового i10 обеспечивает водителю лучший обзор дороги с обеих сторон, придавая автомобилю большую изящность. Уменьшенная (с 13,1º до 11,9º) слепая зона, создаваемая задней стойкой, обеспечивает водителям лучшую видимость при парковке.

Универсальное багажное отделение объемом 252 литра является одним из лучших в своем сегменте. При этом погрузочная высота уменьшилась на 29 мм, что облегчает загрузку багажа. Двухуровневый пол и складывающиеся одним движением задние сиденья делают модель еще более вместительной.

Новый i10 доступен с облегчающей парковку камерой заднего вида. При включении передачи заднего хода изображение с задней камеры выводится на экран в центре панели приборов.

Лучшие в своем классе коммуникационные возможности

Новый i10 также оснащается новыми средствами коммуникации, что делает его лидером в своем классе. Управление всеми передовыми функциями осуществляется при помощи самого большого в А-классе восьмидюймового цветного сенсорного экрана. Apple CarPlay и Android Auto гарантируют беспроблемную интеграцию, безопасную работу и полную функциональность мобильных устройств на базе операционных систем iOS или Android. Беспроводная зарядка гарантирует, что батарея смартфона не разрядится во время долгой поездки.

В качестве дополнительной опции Hyundai предлагает владельцам нового i10 свою платформу Connected Car. Поскольку возможности подключения играют важную роль в современной мобильности, полнофункциональная телематика Blue Link обеспечивает водителям значительные преимущества в сфере безопасности, защиты и контроля благодаря подключению через специальное приложение. Оно позволяет пользователям искать желаемые объекты и отправлять результаты поиска непосредственно в систему спутниковой навигации автомобиля для настройки маршрута, даже не садясь в автомобиль. Среди других возможностей стоит отметить функцию «Найти автомобиль», которая позволяет водителям легко находить свой i10 на большой парковке, а также функцию поиска мест для парковки и заправочных станций, информирующую водителя об актуальных ценах и фактической доступности.

При оснащении автомобиля системой навигации предоставляется подписка на сервисы Hyundai LIVE, которые в реальном времени отображают информацию об интенсивности движения, погодных условиях и расположении камер контроля скорости (в тех странах, где это законодательно разрешено).

Комплексный пакет безопасности

Новый i10 оснащается одним из самых полных пакетов безопасности в своем классе. Для соответствия самым высоким европейским стандартам безопасности автомобиль оснащается системой Hyundai SmartSense, включающей новейшие функции активной безопасности и помощи при вождении.

Система предотвращения наезда на препятствие (FCA) использует многофункциональную камеру для обнаружения перед автомобилем не только других автомобилей, но и пешеходов. Система помощи переключения света фар (HBA) предназначена для автоматического переключения между ближним и дальним светом фар и обеспечивает оптимальное освещение дороги перед автомобилем, помогая водителям обнаруживать огни встречных транспортных средств в ночное время.

Другие функции безопасности, доступные в новом i10, включают систему контроля полосы движения (LKAS), систему контроля усталости водителя (DAW) и интеллектуальное предупреждение об ограничении скорости (ISLW).

Обеспечивающие удовольствие от вождения экологичные силовые агрегаты

На момент начала продаж новая модель i10 будет доступна с двумя двигателями: 1,0-литровым 3-цилиндровым MPi с мощностью 67 л.с. и крутящим моментом 96 Нм, а также с 1,2-литровым 4-цилиндровым MPi с мощностью 84 л.с. и крутящим моментом 118 Нм.

Оба двигателя доступны с двумя вариантами трансмиссии: пятиступенчатой механической коробкой передач и пятиступенчатой автоматизированной механической коробкой передач. За счет меньшего веса и сниженного трения АМТ более эффективна, чем традиционная автоматическая коробка передач.

Idle Stop and Go (ISG) – это стандартная функция для всех силовых агрегатов, которая способствует снижению расхода топлива, вредных выбросов и повышению эффективности. Экономия топлива при использовании ISG особенно заметна при движении по городу, поскольку ISG автоматически выключает двигатель при остановке автомобиля. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля был снижен с 0,32 до 0,31, что повысило аэродинамические свойства автомобиля.

Новая модель i10 также доступна с оптимизирующим эффективность пакетом ECO Pack, который включает в себя растянутые передаточные числа, двухместное заднее сиденье и 14-дюймовые колеса.

Новая модель i10 N Line

На международном автосалоне во Франкфурте Hyundai также представила новую модель i10 N Line, четвертую модель компании, которая будет оснащена динамичным пакетом N Line. Новая модель сочетает дизайн i10 со спортивностью и эмоциональностью N Line. Наряду с обеспечивающим повышенные ходовые качества эксклюзивным 1,0-литровым двигателем TDGi, новый i10 N Line также обладает усовершенствованным дизайном, включающим обновленные бамперы, дневные ходовые огни и решетку радиатора, 16-дюймовые легкосплавные диски, а также интерьер в духе автоспорта, ключевыми особенностями которого являются рулевое колесо и рычаг переключения передач в стиле «N», а также спортивные сиденья. Новая модель i10 N Line будет доступна в Европе летом 2020 года.