Велосипедисты за рулем автомобиля замечают опасность быстрее

Речь может идти о миллисекундах, но скорость, с которой участник дорожного движения замечает изменения в обстановке, может повлиять на скорость реакции и полностью изменить исход сложной ситуации.

Исследование, доказавшее этот факт, было проведено по заказу Ford в рамках кампании Share the Road («Раздели дорогу»), целью которой является установление взаимопонимания и гармонии между всеми участниками дорожного движения, что положительно влияет на общую безопасность на дорогах. В настоящее время отдельный модуль Share the Road интегрируется в глобальную программу обучения начинающих водителей Ford Driving Skills for Life (Ford DSFL). Обучение по программе Ford DSFL проводится в России с 2014 года в рамках бесплатной «Академии безопасного движения Ford».

«Молодым и начинающим автомобилистам необходимо развить навыки, которые помогут им стать осторожными, внимательными к другим и уверенными в своих силах водителями. Мы хотим, чтобы они понимали, например, важность того, что велосипедистам необходимо предоставлять достаточно места на дороге, – это поможет сделать поездки более приятными и безопасными для каждого участника дорожного движения», – сказал Джим Грэхем (Jim Graham), менеджер программы Ford DSFL.

В рамках исследования Ford попросил 2000 человек из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании изучить пары внешне идентичных фотографий с различными дорожными ситуациями. На некоторых фото были почти незаметные отличия – например, на них присутствовали дорожные знаки, автомобили, велосипедисты и пешеходы, которых не было на других. И в каждом случае водители, использующие для поездок по городу не только автомобиль, но и велосипед, замечали разницу на фото быстрее.

Водители, часто пересаживающиеся на велосипед, замечали отличия на фото менее чем за 10 секунд (9,25 секунды), тогда как водителям, не ездящим на велосипеде, на это требовалось в среднем на минуту больше (10,68 секунд). Представители первой группы также были на 3% более точны в определении того, что на снимке что-то изменилось.

Свыше 38 000 молодых людей в возрасте 18-24 лет погибают каждый год на дорогах Европейского Союза. ДТП лидируют как причина смерти в данной возрастной группе. Если же говорить о велосипедистах, в то время как общее количество смертей на дорогах Европы снижается, пропорция погибших велосипедистов среди них возрастает.

Кампания Ford «Раздели дорогу» подчеркивает убежденность автопроизводителя в том, что, позволяя большему количеству людей совершать поездки на велосипеде в безопасности, мы делаем дороги лучше для всех.