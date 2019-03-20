Toyota хочет бороться с угонщиками авто слезоточивым газом

Toyota запатентовала новое противоугонное устройство – бороться с угонщиками будут слезоточивым газом

Toyota запатентовала любопытное противоугонное устройство, распыляющее слезоточивый газ на вора, пытающегося завести машину. Казус ситуации заключается еще и в том, что патентуемое противоугонное оборудование инженеры Toyota назвали «Дозатор ароматов для транспортных средств». Дело в том, что данная система имеет три режима: первый – впрыск в салон ароматического вещества для «улучшения настроения», второй – для устранения неприятных запахов, и третий, нестандартный – предназначен для атаки на угонщиков.

Если в первых двух режимах запланировано применение ароматических средств, то в третьем – слезоточивого газа. В этом последнем режиме «дозатор ароматов для транспортных средств» срабатывает, как иммобилайзер автомобиля, фиксирующий незаконный запуск двигателя.

Данная противоугонная система управляется посредством смартфона, и в случае применения первых двух режимов позволяет владельцу авто выбирать запах из нескольких ароматов.

А вот противоугонный режим работает так: ароматическое устройство должно быть соединено со смартфоном. Перед запуском двигателя владелец авто обязан подтвердить свою личность, после чего система оценивает его, как законного водителя. Если же человек не может быть идентифицирован, после чего предпринимает попытку завести транспортное средство, противоугонная система Toyota переключается на режим защиты, воспринимая пассажира нарушителем, и атакует его слезоточивым газом, распыляемым прямо из воздуховодов.

У BMW и Mercedes уже есть системы, похожие на предложенные Тойотой. Вот только в их случае «дозатор ароматов» только ароматами и «занимается». Как-то немецким брендам не пришло в голову использовать в устройстве газ раздражающего действия.

И хотя на первый взгляд, все это звучит довольно агрессивно, наверняка почти каждый из нас хотел быть заставить плакать любого, кто попытается украсть нашу машину.

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