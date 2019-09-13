ŠKODA AUTO стала производить компоненты для электромобилей концерна Volkswagen

ŠKODA AUTO выпустила первые компоненты для электромобилей концерна Volkswagen Group на своем основном заводе в Млада-Болеславе. Теперь ŠKODA производит высоковольтные батареи для plug-in гибридных моделей, базирующихся на модульной платформе MQB

Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за производство и логистику: «В ноябре 2017 года руководство концерна Volkswagen Group решило поручить ŠKODA AUTO производство электрических компонентов для plug-in гибридных автомобилей. Нам оказали огромное доверие, поэтому мы предприняли все меры, необходимые для выполнения этой задачи. Высоковольтные батареи, изготовленные в Млада-Болеславе, являются доказательством нашей экспертизы и результатом превосходной работы всей команды ŠKODA».

Высоковольтные батареи из Млада-Болеслава используются для plug-in гибридных моделей концерна Volkswagen Group, базирующихся на модульной платформе MQB. Аккумуляторные батареи также будут использованы, например, в ŠKODA SUPERB iV, производство которого стартует в сентябре 2019 года на заводе в городе Квасины.

ŠKODA AUTO инвестировала 25,3 млн евро в производственные линии высоковольтных батарей. Два года назад чешский бренд начал подготовку завода в Млада-Болеславе к производству электрических компонентов. В ближайшие годы ŠKODA AUTO увеличит изначально запланированные производственные мощности, которые на данный момент составляют 150 тыс. батарей в год.

Кристиан Блейель, руководитель производства компонентов ŠKODA AUTO: «Для нас производство аккумуляторных батарей является не только технологическим прорывом, но и важным шагом в переходе на создание электромобилей. В дальнейшем мы расширим производство электрических компонентов. Развивая необходимую для этого экспертизу, мы используем преимущества обмена информацией между специалистами в рамках сети концерна Volkswagen Group. Это позволяет нам объединить все знания: от производства деталей для батарей до утилизации».

На производстве электрических компонентов в общей сложности занято около 200 человек. На конвейерных линиях батарейные блоки не только собираются, но также испытываются и заряжаются перед тем, как их установят на автомобили. Ячейки и модули, базовые компоненты для батарей, ŠKODA AUTO получает от поставщиков.

В производстве ŠKODA AUTO также использует глобальную сеть концерна Volkswagen Group. Вместе с людьми на сборочной линии работают 13 роботов KUKA с грузоподъемностью от 210 до 500 кг. В основном они перевозят тяжелые и громоздкие компоненты. Например, одни роботы доставляют аккумуляторные модули на сборочную линию и загружают готовые батареи на паллеты для транспортировки. Другие с помощью домкрата и автоматического захвата быстро монтируют крышку батареи, которая держится на 39 винтах.

При подготовке к старту производства высоковольтных батарей ŠKODA AUTO не только усовершенствовала новые технологии, но также проработала другие вопросы, касающиеся взаимодействия с электричеством, включая безопасность производства, противопожарную безопасность, контроль качества и логистику. Работа с высоковольтными элементами требует принятия соответствующих мер предосторожности, так как многие детали чувствительны к электростатическим разрядам. ŠKODA AUTO также изменила складскую систему, чтобы иметь возможность хранить большое количество тяжелых батарей на стеллажах. Кроме того, была внедрена система противопожарной безопасности, оптимизированная для производства электрических компонентов, а также приняты меры предосторожности в работе с поврежденными батареями.