Электрический Mercedes EQC против Model X: 450 км запаса хода и пять режимов езды

Электрический Mercedes-Benz EQC дебютировал. В продаже новый электрический кроссовер Mercedes-Benz появится к 2020 году

Компания Mercedes-Benz наконец дала официальный старт своему суббренду EQ, который будет заниматься выпуском исключительно экологических машин. Всего в данном семействе должно появиться десять моделей. Сегодня был представлен первопроходец этого крайне прогрессивного направления — электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC.

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Новинка получила установку состоящую из двух электромоторов – по одному на передней и задней оси. Суммарная отдача составляет 408 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент равен 765 Нм.

Двигатели питаются от комплекта литий-ионных батарей емкостью 80 киловатт-часов, которые могут держать кроссовер на ходу до 450 километров. К слову, такой показатель немного уступает конкурентам, которые уже успели обосноваться на рынке. В частности, 480 километров пробега заявлено у Tesla Model X в версии 75D, а также у Jaguar i-Pace.

Но вот динамика немецкого детища крайне близка к той, что демонстрируют вышеупомянутые конкуренты: с места до сотни Mercedes-Benz EQC разгоняется за 4,9 секунды, хотя его максимальная скорость ограничена электронным ошейником на показателе в 180 км/час.

Система рекуперации кинетической энергии, которая, впрочем, присутствует практически во всех электромобилях, имеет пять режимов, которые переключаются подрулевыми лепестками: перейти можно от полностью автоматического до максимально эффективного, в котором даже не требуется нажатие на педаль тормоза. Так, автомобиль сразу же начнет быстро замедляться при отпускании акселератора. Подобную реализацию идеи можно встретить, например, на гибриде Mitsubishi Outlander PHEV.

В Daimler не считают Tesla нерушимым лидером сегмента электромобилей: по крайней мере, в компании уверены, что уже к 2019 году расстановка сил радикально изменится. Учитывая, что автопроизводитель намерен в ближайшее время инвестировать в линейку EQ 10 миллиардов долларов, а другие бренды активно готовят свои альтернативы, поверить в это легко.

Напомним, что не за горами старт продаж электрического кроссовера Audi e-Tron. Также и компания BMW на днях анонсировала выпуск «зеленого» SUV под названием BMW iX3. Что касается выхода EQC на большую сцену, продажи должны стартовать в США в конце 2019 или в начале 2020 года. Стоимость новинки пока что неизвестна, пишет источник.