«Посадка на луну» с Infiniti – сила технологий

На новом INFINITI QX50 используется целая сеть взаимодействующих электрических систем

50 лет назад успешная миссия «Аполлона-11» на Луну стала возможна благодаря технологиям. Легендарный космический корабль на тот момент был самым высокотехнологичным транспортным средством, созданным на Земле. С тех пор уровень вычислительной мощи компьютеров увеличился многократно – сегодня обычный смартфон в вашем кармане запросто перекрывает производительность посадочного модуля Eagle.

«Тот самый маленький шаг Нила Армстронга на Луне стал не только гигантским скачком всего человечества, – поясняет Эрик Риго, глава перспективных разработок INFINITI. – Он также полностью изменил структуру отношений между человеком и машинами – люди осознали насколько полезными могут быть компьютеры».

Наблюдая за кадрами высадки на Луну, мы и по сей день восхищаемся возможностями науки и техники. Сложно представить более наглядную иллюстрацию технологий, сделавших невозможное возможным. При этом «компьютерный мозг» посадочного модуля «Аполлона» работал при тактовой частоте 2,024 МГц и располагал оперативной памятью в 2 Кб. Современный смартфон по части производительности превосходит возможности самого совершенного космического корабля полувековой давности в 1000 раз, по объему памяти – в полтора миллиона раз!

Полвека назад система управления «Аполлона-11» являла собой верх совершенства. Это был первый компьютер цифровой эпохи и первый компьютер, в котором использовались кремниевые чипы. Система могла одновременно выполнять до восьми различных операций, обрабатывая данные гироскопов, акселерометров, радаров и телеметрии с Земли. Компьютер также предоставлял астронавтам простейший интерфейс для ручного пилотирования корабля.

То, что казалось фантастикой в то время, сегодня вызывает улыбку. Сегодняшний смартфон одновременно работает с входящими-исходящими вызовами, обеспечивает доступ в интернет, совершает сложные вычисления, проигрывает аудио и видео файлы.

С другой стороны от надежной работы компьютерной системы «Аполлона-11» зависела не только судьба миссии, но и жизни членов экипажа. Вот почему 50 лет спустя системы автономного вождения, постепенно входящие в обиход, наглядно иллюстрируют уровень технологических возможностей современности.

«На новом INFINITI QX50 используется целая сеть взаимодействующих электрических систем. Процессор, отслеживающий телеметрию QX50, в 650 быстрее процессора «Аполлона-11» и располагает в 500 тысяч раз большими резервами памяти, – продолжает рассказ Риго. – Если компьютер «Аполлона» сравнить с Землей, то каждая из подсистем QX50 – это Сатурн, планета в 700 раз превосходящая нашу по размеру».

«Такой же впечатляющей мощностью располагает и управляющий блок системы ProPILOT Assist, облегчающий процесс вождения и снижающий нагрузку на водителя. Компьютер ProPILOT Assist обрабатывает гораздо больше информации, чем компьютер, сделавший возможным высадку на Луне. Главный компьютер QX50 решает еще большее число задач, а кроме того получает и анализирует информацию из внешних источников – системам управления «Аполлона-11» не приходилось следить за трафиком. Вот почему даже полвека спустя настройка систем автономного управления автомобилем представляется значительно более сложной задачей, чем миссия на Луну».

Система ProPILOT Assist принимает тысячи важных решений каждую секунду. Собирая информацию из различных источников и анализируя ее QX50 знает все о скорости и направлении движения автомобиля перед вами и точно определяет положение автомобиля в выбранной полосе. Таким образом, система может дать команду увеличить или сбросить скорость, резко затормозить или изменить траекторию движения. Все зависит от конкретной ситуации.

У компьютера «Аполлона-11» была одна-единственная цель – доставить экипаж из трех человек на Луну. И, несмотря на кажущуюся простоту задачи, Нилу Армстронгу в решающий момент пришлось производить посадку в ручном режиме.

Сегодня компьютеру QX50 приходится выполнять неисчислимо больший объем вычислений и обрабатывать невероятное количество информации лишь для того, чтобы удерживать автомобиль в выбранной дорожной полосе. Но даже теперь специалисты INFINITI твердо убеждены – технологии автономного вождения должны дополнять возможности водителя, но не отстранять его от процесса управления.

Компьютеры сегодня совершеннее, чем когда бы то ни было, но каждый водитель INFINITI может в любой момент принять командование на себя, как это сделал Нил Армстронг полвека назад, чтобы насладиться своей собственной «Посадкой на Луну».