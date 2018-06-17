Зарядный сервис для электромобилей от Porsche 14

Porsche запускает цифровой зарядный сервис для электромобилей.

Инновационный зарядный сервис для плагин-гибридов и электромобилей: вместе с Porsche Charging Service компания Porsche предлагает цифровую платформу для всех услуг по зарядке. Сервис ищет подходящие зарядные станции и осуществляет взаиморасчеты, используя централизованно хранящиеся платежные данные – в разных странах и валютах. Регистрация у операторов не требуется. Бесплатное приложение и навигационная система Porsche направляют клиента прямо к выбранной зарядной станции.

«Ключом к долгосрочному успеху электромобилей является не только их техническое совершенство, но и удобная зарядная инфраструктура», – говорит Детлев фон Платен, член правления, ответственный за продажи и маркетинг Porsche AG. «Предлагая Porsche Charging Service, мы обеспечиваем нашим клиентам централизованную цифровую платформу, которая упрощает процесс зарядки. Это позволяет еще легче сделать зарядку автомобиля частью повседневной жизни».

Через приложение в режиме реального времени доступна информация о местоположении зарядных станций, их готовности к использованию и стоимости зарядки. Идентификация на станции осуществляется либо посредством QR-кода через приложение, либо при помощи карты Porsche ID, которую пользователь получает бесплатно после регистрации.

В настоящее время зарядный сервис доступен в Германии, Австрии, Швейцарии, Дании, Нидерландах, Бельгии и Финляндии. С конца 2018 года постепенно будут добавляться другие страны. В Германии стоимость использования зарядного сервиса Porsche Charging составляет 2,50 евро в месяц. К этой сумме добавляется плата за зарядку, которая зависит от оператора и объема электроэнергии.

Приложение работает на всех мобильных устройствах с операционной системой iOS или Android, его можно скачать уже прямо сейчас. Сервис открыт для всех водителей гибридных или электрических автомобилей; он не ограничивается автомобилями Porsche.