Долгожданная премьера от Land Rover

Defender впервые предстал перед зрителями, преодолев экстремальный 42-градусный уклон. Трюк транслировался онлайн в сети для самых преданных поклонников британских внедорожников

Премьера самого легендарного Land Rover стала финальной точкой первого приключения нового Defender: свой путь до Франкфурта он начал в одном из самых удаленных уголков земного шара – в Долине замков, расположенной в Чарынском каньоне Казахстана.

Путь из Казахстана во Франкфурт новый Defender преодолел под управлением профессионального альпиниста Кентона Кула (Kenton Cool) и обладательницы олимпийской медали по конному спорту Зары Тиндалл (Zara Tindall). Новый Defender станет прекрасным дополнением династии Land Rover, встав в один ряд с семейством роскошных внедорожников Range Rover и универсальной линейкой Discovery. Автомобиль будет доступен в двух версиях кузова: 90 и 110. Первая обеспечит возможность установки до шести кресел, в то время как Defender 110 предлагает пять или шесть кресел или конфигурацию сидений 5+2.

Новый Defender будет доступен в комплектациях Standard, S, SE, HSE и Defender X. Клиентам предлагаются широкие возможности персонализации: благодаря четырем пакетам аксессуаров – Explorer, Adventure, Country и Urban – владельцы могут придать своему внедорожнику поистине уникальный характер и максимально адаптировать его под свой образ жизни. Эксклюзивная версия First Edition будет доступна в течение первого года производства.

Чтобы продемонстрировать разнообразие семейства Defender, на стенде Land Rover во Франкфурте была представлена каждая из версий. Вместе с ними посетители смогли увидеть универсальные и надежные коммерческие модели, которые будут предложены в версиях кузова 90 и 110 в следующем году.

Феликс Бротигем (Felix Bräutigam), коммерческий директор Jaguar Land Rover: «Новый Defender будет представлен на 128 рынках мира и будет соответствовать самым жестким экологическим стандартам и требованиям безопасности. Сочетание передовых технологий и надежной технической базы не только обеспечивает автомобиль выносливостью и характером подлинного Defender, но и делает его незаменимым внедорожником для людей, любящих приключения и новые открытия. Благодаря выбору из четырех версий, двух вариантов кузова и внушительного диапазона опций и аксессуаров, клиенты получают возможность максимально адаптировать внедорожник под свой образ жизни».

Переосмысление иконы

Характерный силуэт делает новый Defender безошибочно узнаваемым, в то время как короткие передний и задний свесы обеспечивают превосходные углы въезда и съезда.

Джерри МакГоверн (Gerry McGovern), директор по дизайну Land Rover: «Новый Defender был вдохновлен опытом прошлого, но не был им продиктован. Это новый Defender для новой эры. Его уникальный характер подчеркивается выразительным силуэтом и оптимальными пропорциями, что делает автомобиль невероятно привлекательным и проходимым полноприводным внедорожником, в котором бескомпромиссно сочетаются яркий дизайн и инженерная целостность».

Новая архитектура D7x от Land Rover, созданная на базе легкой полностью алюминиевой монококовой конструкции, обеспечивает самую прочную структуру кузова из когда-либо созданных британским внедорожным брендом – в три раза жестче моделей с рамной конструкцией. Она с честью выдержала экстремальную программу испытаний Extreme Event Test и стала идеальной основой для полностью независимой подвески, двухступенчатой раздаточной коробки и постоянного полного привода.

Широкая линейка передовых бензиновых и экологичных дизельных двигателей обеспечивает новый Defender необходимой мощностью, управляемостью и эффективностью для любых условий, в то время как версия подзаряжаемого гибрида (PHEV), которая присоединится к линейке в следующем году, гарантирует все преимущества электрической тяги.

Новый Defender, оснащенный постоянным полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой, способен буксировать прицепы массой до 3 500 кг и выдерживать максимальную статическую нагрузку на крышу в 300 кг. Все это делает внедорожник прекрасным компаньоном для длительных путешествий.

Defender также стал первым Land Rover, получившим передовую технологию Configurable Terrain Response, которая позволяет владельцам настроить целый ряд систем, чтобы максимально точно соответствовать любым условиям. Новый режим «Брод» оптимизирует характеристики автомобиля для преодоления бродов и тем самым гарантирует уверенность водителя при форсировании водных преград. Благодаря передовым решениям, Defender гарантирует максимальную глубину преодолеваемого брода до 900 мм.

Высокофункциональный дизайн салона дополнен структурными элементами и технологиями XXI века, в частности инновационной мультимедийной системой Pivi Pro. Сенсорный экран нового поколения стал еще интуитивнее и проще в использовании: большинство наиболее частых задач требуют гораздо меньших усилий, а дисплей гарантирует практически мгновенный отклик на любое действие водителя. Кроме того, технология обновления беспроводным путем (SOTA) с 14 бортовыми электронными модулями позволяет владельцам Defender получать последние версии программного обеспечения в любой точке планеты.

Ник Роджерс (Nick Rogers), исполнительный директор по продукту Jaguar Land Rover: «Мы взяли за основу невероятную проходимость и минималистичный функциональный интерьер Defender и переосмыслили культовый внедорожник в соответствии с реалиями XXI века. Новый Defender дает нам возможность расширить привычные границы и сделать то, что казалось немыслимым, не теряя характера и аутентичности оригинальной модели. С самого начала мы были одержимы идеей сохранить максимальную функциональность: от выбора правильных материалов до интеграции современнейших коммуникативных технологий. В результате мы получили не только самый проходимый Land Rover из когда-либо созданных, но и по-настоящему комфортный современный автомобиль, который непременно понравится нашим клиентам».

Сотрудничество с гуманитарными организациями

Defender 110, украшенный символикой Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКККП), был также представлен на стенде компании во Франкфурте. В рамках мероприятия представители Land Rover объявили об укреплении партнерских программ с гуманитарными организациями. В частности, несколько новых Defender присоединятся к программе МФКККП по ликвидации последствий природных катастроф Disaster Response. Все предназначенные для этих целей автомобили должны будут пройти всеобъемлющую подготовку, перед тем как приступить к активным спасательным операциям.

История сотрудничества Land Rover и Красного Креста началась 65 лет назад: в 1954 году первый специально адаптированный Land Rover поступил на службу Федерации в качестве мобильного медицинского пункта для ближневосточного региона. В течение трех следующих лет Land Rover планирует поддержать проекты МФКККП по предотвращению катастроф и ликвидации их последствий в Индии, Мексике и Австралии, а также в других регионах.