Новая Škoda Octavia – интрига за неделю до премьеры

Внешний вид автомобиля на официальном видео в деталях отличается от изображений, случайно раскрытым две недели назад на немецком сайте марки: передняя оптика лифтбека на снимке значительно тоньше и длиннее. Кроме того, не совпадает и форма зеркал заднего вида.
По многочисленным шпионским снимкам стало известно, что Octavia четвёртого поколения откажется от раздельных фар головного света в пользу оптики традиционной формы. Судя по всему, дизайн задних фонарей выполнен в стилистике седана Volvo S90. Также известно, что новая Octavia сохранит колёсную базу, но станет чуть длиннее предшественника на 19-22 миллиметра в зависимости от типа кузова, и шире — на 15 миллиметров.
Ассортимент двигателей для европейского рынка будет состоять из 150-сильного турбомотора 1.5, 190-сильного наддувного агрегата 2.0 и двигателя 1.0 TSI на 110 лошадиных сил. Дизельная линейка будет ограничена мотором 2.0 TDI с вариантами форсировки на 150 или 200 лошадиных сил. Кроме того, Octavia обзаведётся гибридными модификациями на основе турбомотора 1.4 TSI и газовой версией со 130-сильным 1,5-литровым агрегатом.
Премьера нового универсала Škoda Octavia пройдет в Праге 11 ноября.
C 2014 года www.amsrus.ru
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