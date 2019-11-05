Новая Škoda Octavia – интрига за неделю до премьеры

Новая Škoda Octavia – интрига за неделю до премьеры
Ноябрь 05 22:11 2019

Вышел первый ролик из серии интригующих видео, посвящённых новинке. В нем раскрываются контуры новых светодиодных матричных фар, оформление задней оптики с динамическими поворотниками и линии кузова.

Внешний вид автомобиля на официальном видео в деталях отличается от изображений, случайно раскрытым две недели назад на немецком сайте марки: передняя оптика лифтбека на снимке значительно тоньше и длиннее. Кроме того, не совпадает и форма зеркал заднего вида.

По многочисленным шпионским снимкам стало известно, что Octavia четвёртого поколения откажется от раздельных фар головного света в пользу оптики традиционной формы. Судя по всему, дизайн задних фонарей выполнен в стилистике седана Volvo S90. Также известно, что новая Octavia сохранит колёсную базу, но станет чуть длиннее предшественника на 19-22 миллиметра в зависимости от типа кузова, и шире — на 15 миллиметров.

Ассортимент двигателей для европейского рынка будет состоять из 150-сильного турбомотора 1.5, 190-сильного наддувного агрегата 2.0 и двигателя 1.0 TSI на 110 лошадиных сил. Дизельная линейка будет ограничена мотором 2.0 TDI с вариантами форсировки на 150 или 200 лошадиных сил. Кроме того, Octavia обзаведётся гибридными модификациями на основе турбомотора 1.4 TSI и газовой версией со 130-сильным 1,5-литровым агрегатом.

Премьера нового универсала Škoda Octavia пройдет в Праге 11 ноября.

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  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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