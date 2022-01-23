Lexus NX помогает спасти мир в новом фантастическом блокбастере «Падение Луны»

\u0421\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 Lexus NX \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u043d\u043e\u043c \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u0435-\u043a\u0430\u0442\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0444\u0435 \u00ab\u041f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u041b\u0443\u043d\u044b\u00bb \u0421\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 Lexus NX \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u043d\u043e\u043c \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u0435-\u043a\u0430\u0442\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0444\u0435 \u0420\u043e\u043b\u0430\u043d\u0434\u0430 \u042d\u043c\u043c\u0435\u0440\u0438\u0445\u0430 \u00ab\u041f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u041b\u0443\u043d\u044b\u00bb \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u0425\u043e\u043b\u043b\u0438 \u0411\u0435\u0440\u0440\u0438, \u041f\u0430\u0442\u0440\u0438\u043a\u043e\u043c \u0423\u0438\u043b\u0441\u043e\u043d\u043e\u043c, \u0414\u0436\u043e\u043d\u043e\u043c \u0411\u0440\u044d\u0434\u043b\u0438 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u0437\u0432\u0451\u0437\u0434\u0430\u043c\u0438. \u0421\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 Lexus NX \u043d\u0435\u043e\u0434\u043d\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0432\u043e\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0430\u0442\u0438\u0432. \u0412 \u044d\u043f\u0438\u0447\u043d\u043e\u043c \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u0435-\u043a\u0430\u0442\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0444\u0435 \u043b\u0435\u0433\u0435\u043d\u0434\u0430\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0435\u0436\u0438\u0441\u0441\u0451\u0440\u0430 \u0420\u043e\u043b\u0430\u043d\u0434\u0430 \u042d\u043c\u043c\u0435\u0440\u0438\u0445\u0430 \u00ab\u041f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u041b\u0443\u043d\u044b\u00bb \u0438\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440 \u0441\u044b\u0433\u0440\u0430\u0435\u0442 \u0432\u0430\u0436\u043d\u0443\u044e \u0440\u043e\u043b\u044c \u0432 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e \u0441\u043f\u0430\u0441\u0435\u043d\u0438\u044e \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430. \u0424\u0438\u043b\u044c\u043c \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u043a\u0430\u0442\u0435 3 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u044f 2022 \u0433\u043e\u0434\u0430. \u041e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440 \u043b\u0435\u043d\u0442\u044b \u2014 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434 Lexus.