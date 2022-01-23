Lexus NX помогает спасти мир в новом фантастическом блокбастере «Падение Луны»

Lexus NX помогает спасти мир в новом фантастическом блокбастере «Падение Луны»
23 января 16:11 2022
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Совершенно новый Lexus NX появится в масштабном фильме-катастрофе «Падение Луны»

Совершенно новый Lexus NX появится в масштабном фильме-катастрофе Роланда Эммериха «Падение Луны» вместе с Холли Берри, Патриком Уилсоном, Джоном Брэдли и другими звёздами.

Совершенно новый Lexus NX неоднократно становился участником самых разных творческих инициатив. В эпичном фильме-катастрофе легендарного режиссёра Роланда Эммериха «Падение Луны» инновационный кроссовер сыграет важную роль в операции по спасению человечества. Фильм появится в мировом прокате 3 февраля 2022 года. Официальный автопартнёр ленты — бренд Lexus.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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