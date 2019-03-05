Совкомбанк стал партнером Hyundai

Совкомбанк и «Хендэ Мотор СНГ» объявляют о партнерстве

Теперь клиенты банка могут приобрести новые автомобили Hyundai, в том числе, без первоначального взноса, а процентные ставки по программе стартуют с отметки 10,3%.

При этом, модели Solaris и Creta, можно приобрести по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых покупателям – физическим лицам, приобретающим автомобили в кредит, предоставляется скидка на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25% от стоимости автомобиля. Дополнительно к указанным выше условиям, клиенты, оформившие кредит по программе СТАРТ и СТАРТ ПЛЮС, могут получить выгоду от 45 000 рублей до 65 000 рублей в зависимости от выбранной модели.

«Мы рады, что в рамках программ Hyundai Finance увеличивается количество банков-партнеров. Это позволяет нам предоставлять наиболее комфортные условия для покупки автомобилей Hyundai. Партнерство с таким банком, как Совкомбанк, входящим в двадцатку крупнейших банков России и являющимся одним из самых надежных игроков на рынке кредитования, поможет сделать кредитные продукты Hyundai доступными для большего количества клиентов», – прокомментировал Алексей Калицев, управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ».

Предложение распространяется на все новые автомобили Hyundai, реализуемые официальными дилерскими центрами Hyundai. Максимальная сумма кредита по данному предложению составляет 4,9 млн рублей, срок выплат – до 6 лет. Для оформления кредита клиенту необходимо предоставить паспорт представителю банка. Банк принимает решение о возможности предоставления кредита в течение часа.

«Сотрудничество с одним из лидеров на рынке авторитейла – брендом Hyundai – будет способствовать усилению наших позиций в автокредитовании. Проанализировав рынок, мы предложили максимально выгодные и комфортные условия приобретения нового автомобиля Hyundai: первоначальный взнос отсутствует, есть возможность реализации автомобиля банку, а благодаря увеличенному сроку кредитования и сниженным процентным ставкам платежная нагрузка на клиента окажется минимальна», – прокомментировал Андрей Спиваков, главный управляющий директор Совкомбанка.

В рамках финансовых продуктов Hyundai Finance клиенты могут получить наиболее выгодные условия на покупку автомобилей бренда. Преимуществами Hyundai Finance являются сниженная процентная ставка, представленность во всех официальных дилерских центрах России и быстрое принятие решения о выдаче кредита.