Электрический ID.R устанавливает мировой рекорд

Французский гонщик Ромен Дюма (Romain Dumas) преодолел 99 крутых поворотов за 7 минут 38.585 секунд и установил абсолютный рекорд, поднимаясь на гору Тяньмэнь

Ранее ID.R показал рекордное время на холме Пайкс-Пик (США) и Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания), а также одержал победу среди электромобилей на «Северной петле» Нюрбургринга (Германия). Автомобиль является спортивным представителем семейства полностью электрических моделей ID. Первый автомобиль линейки – ID.3 – будет представлен на Франкфуртском автосалоне 10 сентября.

«Марка Volkswagen и автомобиль ID.R в очередной раз продемонстрировали, на что способны будущие технологии электрической мобильности уже сегодня, – отметил Ральф Брандштеттер (Ralf Brandstatter), главный операционный директор Volkswagen Легковые автомобили. – Volkswagen удалось доказать, что электромобили, такие как ID.R, могут устанавливать мировые рекорды и задавать новые стандарты, и, кроме того, показать, насколько впечатляющими станут автомобили в будущем».

Рекордный заезд требует полной отдачи от человека и автомобиля

«Дорога больших ворот» (Tianmen Shan Big Gate Road) протяженностью 10.806 километров на горе Тяньмэнь является настоящим испытанием. Пилоту гоночного автомобиля предстояло преодолеть 99 поворотов с радиусом некоторых всего лишь в 6 м, короткие интервалы разгона и интенсивные торможения, а также пройти извилистые участки на скорости до 230 км/ч и очень узкие туннели. Точки старта и финиша были официально зафиксированы, что особенно важно для попытки установить рекорд на электромобиле ID.R.

Ромен Дюма (Франция), Volkswagen ID.R «Я запомню этот заезд на горе Тяньмэнь как свое самое выдающееся достижение. Я горжусь, что мне выпала честь установить рекорд на электромобиле Volkswagen ID.R в Китае. Сложность состояла в том, что у нас было мало информации и возможностей для предварительных испытаний. Дорога невероятно узкая и извилистая, но благодаря мощности электродвигателей ID.R заезд получился интересным. Выдающийся крутящий момент обеспечил преимущество на коротких прямых отрезках, а аэродинамическая конструкция улучшала передачу тягового усилия на скоростных участках».

Д-р Штефан Велленштайн (Stephan Wollenstein), член правления марки Volkswagen Легковые автомобили и генеральный директор марки Volkswagen в Китае: «Рекорд, установленный при подъеме на гору Тяньмэнь в Китае, стал очередным абсолютным успехом ID.R. Этот автомобиль подчеркивает возможности Volkswagen в сфере электрической мобильности, а также дает первое представление о полностью электрических транспортных средствах будущего». Свен Смитс (Sven Smeets), директор Volkswagen Motorsport: «Эта рекордная попытка стала вызовом для всей нашей команды. Благодаря автоспортивной экспедиции на гору Тяньмэнь мы смогли выйти на новый уровень. Условия оказались весьма необычными для такого спортивного автомобиля, как ID.R, поэтому на этапе подготовки и оптимизации модели нам пришлось задействовать совершенно новый подход. Все члены команды – от инженеров, механиков и специалистов по логистике до нашего пилота Ромена Дюма – практически мгновенно адаптировались к обстановке. Я горжусь достижением команды. Установленный рекорд займет особое место в автоспортивной истории Volkswagen».

Volkswagen на горе Тяньмэнь – уникальный рекорд гоночного электромобиля ID.R

На склонах горы Тяньмэнь в 1.300 км от Пекина проходит один из самых впечатляющих маршрутов в мире: «Дорога больших ворот» (Tianmen Shan Big Gate Road), находящаяся недалеко от города Чжанцзяцзе. Разница по высоте между стартом и финишем трассы с 99 крутыми поворотами — 1.100 метров. 2 сентября 2019 года Ромен Дюма на автомобиле Volkswagen ID.R установил абсолютный рекорд преодоления горной дороги протяженностью 10.906 км. До этого время прохождения маршрута гоночными автомобилями не было официально зафиксировано. Модель ID.R, гоночный представитель будущего семейства ID., оснащается двумя электродвигателями общей мощностью 680 л.с. Попытка установить рекорд на дороге к «Воротам в небеса» призвана поддержать выход электромобилей Volkswagen на рынок Китая.