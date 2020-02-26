Škoda Auto выпустила семимиллионную Octavia

История модели началась в 1959 году

Успех OCTAVIA в 1990-х годах заложил основы для дальнейшего роста чешского бренда

Новая OCTAVIA четвертого поколения стала еще более просторной, безопасной, технологичной и эмоциональной

Семимиллионная SKODA OCTAVIA сошла с конвейера главного завода SKODA AUTO в Млада-Болеславе

История этой модели началась еще в 1959 году, а в середине 90-х OCTAVIA стала первым автомобилем SKODA, произведенным в составе концерна Volkswagen Group. Неизменный успех OCTAVIA заложил основы для дальнейшего развития чешского автопроизводителя. В 2019 году легендарная модель разошлась по миру тиражом 363 700 единиц, а в ноябре в Праге состоялась мировая премьера новой OCTAVIA четвертого поколения.

Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров SKODA AUTO, ответственный за продажи и маркетинг:

«SKODA OCTAVIA – “сердце” нашего бренда. Этот автомобиль неизменно пользуется популярностью с середины 90-х годов. Он внес огромный вклад в превращение SKODA из лидера регионального рынка в стремительно развивающуюся международную компанию с впечатляющими объемами производства. Выпуск юбилейного автомобиля на заводе в Млада-Болеславе стал для нас исключительно важным событием – это достижение свидетельствует о превосходной работе наших коллег из отдела производства и логистики».

Первая SKODA OCTAVIA увидела свет в 1959 году, впечатлив публику просторным салоном и передовыми на тот момент технологиями. OCTAVIA стала восьмой моделью SKODA, получившей независимую подвеску всех колес, и восьмым же послевоенным автомобилем бренда. Именно поэтому она получила название, которое происходит от латинского слова octo, что означает «восемь». За 12 лет производства (лифтбек выпускался до 1964 года, а универсал – до 1971-го) SKODA выпустила около 400 000 экземпляров модели.

Легендарная модель на мировой арене

На осеннем автосалоне Mondial de 1’Automobile в Париже в 1996 году SKODA представила первое поколение современной OCTAVIA – модель, полностью разработанную чешским автопроизводителем уже в составе концерна Volkswagen Group. Публике пришелся по вкусу элегантный дизайн и просторный салон нового лифтбека, и уже в 1997 году клиентам было передано около 61 000 автомобилей. Через год продажи OCTAVIA выросли почти вдвое – до 117 500 единиц. А к 2010 году было произведено 1 440 000 OCTAVIA первого поколения, которая выпускались параллельно со своей преемницей.

SKODA начинает глобальное производство OCTAVIA второго поколения

Мировая премьера SKODA OCTAVIA второго поколения состоялась на автосалоне в Женеве в марте 2004 года. Новый автомобиль продолжил историю успеха модели-предшественницы благодаря актуальному элегантному дизайну и впечатляюще просторному салону. OCTAVIA второго поколения получила новое высокотехнологичное оборудование и еще более объемный багажник. Помимо инновационных бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива, для автомобиля были доступны новейшие шестиступенчатые механические и автоматические коробки передач, включая роботизированную трансмиссию DSG с двумя сцеплениями. Новая многорычажная задняя подвеска обеспечивала комфорт в поездке, а за безопасность отвечали система ABS с функцией Brake Assist, входившая в стандартную комплектацию автомобиля на европейском рынке, четыре подушки безопасности и активные подголовники. Всего чешский автопроизводитель выпустил порядка 2 500 000 OCTAVIA второго поколения.

В 2005 году выпуск OCTAVIA II стартовал в Индии на заводе в городе Аурангабад, а с 2007 года модель стала производиться в Шанхае для китайского рынка на мощностях Shanghai Volkswagen (теперь – SAIC Volkswagen Automotive Co. Ltd.). В 2009 году выпуск OCTAVIA второго поколения был налажен на заводе Volkswagen Group в России, в городе Калуга.

Премьера SKODA OCTAVIA третьего поколения

Третье поколение «сердца» чешского бренда было представлено в 2012 году. Уже через год производство новой OCTAVIA стартовало в России, Казахстане и Украине. В феврале 2017 года SKODA выпустила обновленную OCTAVIA, освежив образ легендарной модели. Для OCTAVIA впервые стали доступны онлайн-сервисы SKODA Connect, которые обеспечивают владельцам автомобиля высокотехнологичные и удобные решения для сетевого подключения. На сегодняшний день чешская марка произвела порядка 2 600 000 OCTAVIA третьего поколения.

Мировая премьера OCTAVIA четвертого поколения состоялась 11 ноября 2019 года

SKODA OCTAVIA четвертого поколения предстала перед публикой 11 ноября 2019 года в Праге. Модель стала еще более просторной, безопасной, технологичной и эмоциональной. Новая OCTAVIA длиннее и шире своей предшественницы, ее багажник стал объемнее, а экстерьер, отражающий новый язык дизайна SKODA, – ярче и эмоциональнее. Новая концепция интерьера сочетает в себе непревзойденный простор и превосходную функциональность, высококачественные материалы и подход Simply Clever. Новые решения для сетевого подключения и высокотехнологичные системы помощи водителю вывели комфорт и безопасность пассажиров на новый уровень. Новая OCTAVIA появится на российском рынке в четвертом квартале 2020 года.