В Нью-Йорке прошла премьера нового Chevrolet Blazer 2020

В Нью-Йорке прошла премьера нового Chevrolet Blazer 2020
Апрель 21 20:07 2019

Chevrolet Blazer в совершенно новом облике предстал на автосалоне в Нью-Йорке

Теперь современный Blazer представляет собой компактный кроссовер, который должен стать заменителем модели Trax. Дебют автомобиля прошел в среду на автосалоне в Нью-Йорке, где побывал журналист издания 32cars.ru. Отметим, что Chevrolet выпустила абсолютно другой автомобиль.

Chevrolet Blazer 2020 2

Машина отличается в первую очередь внешним видом: разделенная светодиодная оптика, срастающаяся с решеткой радиатора с двойным воздуховодом. Поскольку компания выкатила спортивную версию Redline, то авто обзавелось 17-дюймовыми колесами.

Chevrolet Blazer 2020 1

Полного пакета информации об автомобиле у нас нет, но по ожиданиям, автомобиль новой генерации должен быть построен на модульной платформе VSS-S концерна General Motors. Более подробная информация о новом Chevrolet Blazer 2020 появится ближе к началу продаж Blazer в США, т.е. уже до конца текущего года.

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AMSRUS
AMSRUS

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