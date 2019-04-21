В Нью-Йорке прошла премьера нового Chevrolet Blazer 2020

Chevrolet Blazer в совершенно новом облике предстал на автосалоне в Нью-Йорке

Теперь современный Blazer представляет собой компактный кроссовер, который должен стать заменителем модели Trax. Дебют автомобиля прошел в среду на автосалоне в Нью-Йорке, где побывал журналист издания 32cars.ru. Отметим, что Chevrolet выпустила абсолютно другой автомобиль.

Машина отличается в первую очередь внешним видом: разделенная светодиодная оптика, срастающаяся с решеткой радиатора с двойным воздуховодом. Поскольку компания выкатила спортивную версию Redline, то авто обзавелось 17-дюймовыми колесами.

Полного пакета информации об автомобиле у нас нет, но по ожиданиям, автомобиль новой генерации должен быть построен на модульной платформе VSS-S концерна General Motors. Более подробная информация о новом Chevrolet Blazer 2020 появится ближе к началу продаж Blazer в США, т.е. уже до конца текущего года.

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