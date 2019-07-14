Названа предварительная стоимость Lada XRay Cross с автоматической коробкой

Продажи новой версии кроссовера Lada XRay Cross, который станет первой моделью АвтоВАЗа с бесступенчатой автоматической коробкой, стартуют в конце июля

Ориентировочная стоимость кроссовера Lada XRay с вариатором в топовой комплектации составляет 980 000 рублей. Об этом со ссылкой на сотрудников дилерской сети АвтоВАЗа сообщает «Российская газета».

Lada XRay Cross будет доступен с обновленным мультимедийным комплексом, поддерживающим интерфейсы Apple CarPlay и Andorid Auto, а также голосовое управление некоторыми функциями. Еще одним отличием от версии с механической коробкой станет отсутствие селектора выбора режимов движения Lada Ride Select на передней панели.

Напомним, Lada XRay Cross стала первой моделью Волжского автозавода с бесступенчатой автоматической коробкой передач. Речь идет о вариаторе японской фирмы Jatco, который уже несколько лет устанавливается на автомобили альянса Renault–Nissan–Mitsubishi. При этом трансмиссия была специально перенастроена и доработана с учетом особенностей российских дорог.

Новая трансмиссия будет работать вместе с 1,6-литровым 16-клапанным двигателем, характеристики которого пока не называются. К примеру, на обычном хэтчбеке Lada XRay этот мотор выдает 106 лошадиных сил.

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