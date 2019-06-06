Состоялась официальная презентация обновленного семейства BMW M8

Компания BMW официально представила новое семейство BMW M8. Спортивные купе и кабриолет получили 4,4-литровый V8 с двумя турбонагнетателями, который, как и у седана M5, выдает 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента.

Наряду с обычной «восьмеркой», BMW также представила ее «заряженную» версию с пакетом Competition, «разгоняющим» стоковый мотор до 617 лошадиных сил. Аналогичные характеристики в стандартном исполнении и версии Competition получила и M8 в кузове «кабриолет».

Вне зависимости от версии M8 оснащается восьмиступенчатой коробкой передач Steptronic и полным приводом BMW xDrive. Заявленный разгон до «сотни» всего 3,1 секунды, тогда как максимальная скорость ограничена электроникой до 250 км/ч и 305 км/ч с опциональным пакетом M Driver’s. Таким образом, BMW M8 стала одним из самых быстрых автомобилей в мире наряду с Aston Martin Vantage и Ferrari 812 Superfast.

Внешне автомобили семейства M8 почти идентичны «гражданской» BMW 8-Series. Исключением стали бамперы, выхлопные патрубки, спойлер на корме и 20-дюймовые колеса с M-дизайном. В качестве опции доступен пакет M Carbon Exterior Package, заказав который, карбоном можно отделать воздухозаборники, боковые зеркала, крылья, задний диффузор и даже салон, где появятся накладки на педали из нержавеющей стали и карбоновые подрулевые лепестки переключения передач.

Публичная премьера новой BMW M8 состоится в конце июня на специальном мероприятии BMW в Мюнхене. Старт продаж запланирован на сентябрь этого года.

Цены на M8 Coupe начинаются с 133 000 долларов, на M8 Cabrio — от 142 500 долларов. Купе и кабриолет с пакетом Competiton оценили минимум в 146 000 и 155 500 долларов соответственно.

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