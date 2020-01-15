Рост продаж Porsche в России: более 6000 автомобилей

Рост продаж Porsche в России: более 6000 автомобилей
15 января 18:11 2020

Компания Porsche в России достигла выдающихся результатов и передала в 2019 году своим клиентам 6023 автомобилей, что на 17,7% выше показателей в 2018 году

Уверенный рост продаж и акцент на расширении дилерской сети стали подтверждением активного интереса россиян к легендарным спортивным автомобилям марки. Самой популярной моделью стал спортивный внедорожник Porsche Cayenne, которого было передано 3666 единиц, что на 28,7% больше, чем в 2018 году. Также покупателям было продано 1622 автомобиля Porsche Macan. Компактный внедорожник продемонстрировал рост на 11,8%.

Глава марки Porsche в России д-р Томас Штэрцель прокомментировал итоги:

«Результат 2019 года стал подтверждением правильности курса, взятого компанией на расширение присутствия в России. Это очевидно во всех областях деятельности компании: новые модели Porsche, представляемые на рынке, высокая популярность ездовых программ Центра вождения Porsche, активность наших дилерских центров в работе с клиентами марки. Я очень рад и горд достигнутыми результатами и чрезвычайно признателен всей команде Porsche в России за проделанную работу. Число наших клиентов растет, и мы планируем продолжать радовать их интересными премьерами и событиями в 2020 году».

Рекордный успех не был бы достигнут без усердной работы в других областях бизнеса. В послепродажном обслуживании вырос уровень удовлетворенности клиентов. Также деятельность была высоко оценена дилерскими предприятиями Porsche в России. Повысился интерес к оснащению автомобилей дополнительными опциями. Результаты года продемонстрировали увеличение спроса на индивидуальные опции (+10%) и эксклюзивные элементы оснащения (+28%).Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid

Продолжилось активное расширение дилерской сети Porsche в России. Были открыты два новых дилерских центра – Порше Центр Ижевск, первый дилерский центр в столице Удмуртии, и Порше Центр Минеральные Воды – новый центр в стратегически важном регионе Кавказа.

В секторе корпоративных продаж компании удалось достигнуть двукратного увеличения количества клиентов благодаря оптимальному набору программ поддержки продаж и активному вовлечению дилеров. Центр спортивного вождения Porsche в России отметил свое пятилетие в 2019 году. За этот период более 26000 человек познакомились со спорткарами Porsche, воспользовавшись широким выбором ездовых программ Центра.

Модель20192018Разница (%)
9112042040%
Boxster/Cayman76109-30.3%
Macan1622145111.8%
Panamera455506-10.1%
Cayenne3666284828.7%
 

Всего

 

6023

 

5118

 

17.7%

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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