Обновленная линейка Teboil Diamond с технологией Carbon-to-Lubes

Компания Teboil представила новую линейку моторных масел Teboil Diamond, которая включает в себя инновационную технологию Carbon-to-Lubes. Эта технология разработана для обеспечения долговременной защиты двигателя и повышения эффективности работы автомобиля в различных условиях эксплуатации.

Технология Carbon-to-Lubes: что стоит за новыми маслами

Секрет успеха новых масел Teboil Diamond кроется в синергии трех ключевых компонентов, каждый из которых вносит свой вклад в повышенную надежность и эффективность работы двигателя.

Кристально чистые базовые масла группы III+ Масла, входящие в линейку Teboil Diamond, производятся с использованием новейших технологий, в том числе метода Фишера-Тропша. Эти базовые масла значительно превосходят традиционные масла группы III по своим физико-химическим свойствам, что обеспечивает большую стабильность в любых условиях эксплуатации. Адаптивные присадки Присадки, используемые в линейке Teboil Diamond, производятся по эксклюзивной рецептуре компании, с учетом специфики нагрузки на двигатель в разных режимах работы. Эти присадки обеспечивают эффективную защиту всех элементов двигателя, включая критические компоненты, от износа и перегрева. Современное производство с точным контролем качества Масла Teboil Diamond производятся с применением передовых технологий, включая ювелирную точность дозирования компонентов и сверхточное потоковое смешение. Многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства гарантирует стабильность характеристик продукта, что подтверждается международными стандартами.

В пресс-релизе компании Teboil сообщается, что новая линейка масел с технологией Carbon-to-Lubes не только соответствует, но и превосходит требования последних международных спецификаций для моторных масел.

Преимущества новых масел Teboil Diamond

Помимо высокого качества исходных компонентов, масла Teboil Diamond обладают рядом преимуществ, которые обеспечивают высокую эффективность в различных эксплуатационных условиях. В частности, независимые испытания показали, что новые масла на 42% эффективнее при запуске двигателя в условиях низких температур и на 80% лучше защищают детали двигателя при холодном пуске.

Компания заявила, что технология Carbon-to-Lubes также помогает сократить расход масла, благодаря сниженной на 57% испаряемости, а также повышает топливную экономичность за счет улучшенной прокачиваемости масла при запуске в мороз.

Новая линейка масел Teboil Diamond с технологией Carbon-to-Lubes демонстрирует высокую эффективность, подтвержденную результатами независимых испытаний. Помимо отличных показателей запуска двигателя в условиях низких температур, продукция способствует снижению расхода масла и повышению топливной экономичности.

Экономическая и экологическая эффективность

Одной из значимых характеристик масел Teboil Diamond является улучшенная топливная экономичность. В условиях низких температур технология Carbon-to-Lubes обеспечивает оптимальную прокачиваемость масла, что позволяет двигателю достигать рабочих показателей быстрее и с меньшими затратами топлива. Это снижает общий расход на обслуживание и эксплуатацию автомобиля, что особенно актуально для водителей в регионах с суровым климатом.

В компании сообщили, что использование технологии Carbon-to-Lubes позволяет также сократить испаряемость масла, снижая его потери при длительных пробегах. Это не только способствует экономии средств, но и уменьшает вредное воздействие на окружающую среду за счет меньшего потребления масел и снижения выбросов.

Продукция Teboil Diamond прошла строгие испытания на соответствие новейшим международным спецификациям для моторных масел. В пресс-релизе компании говорится, что эта линейка создана с учетом современных требований к защите двигателя и обеспечивает стабильность работы даже при значительных нагрузках. В компании уверены, что технологии, примененные в производстве Teboil Diamond, задают новые стандарты надежности и качества для моторных масел.

Компания Teboil продолжает развивать свою продукцию, предлагая масла, сочетающие передовые технологии и адаптивные присадки, что позволяет водителям получать дополнительную защиту и комфорт в пути. В компании сообщили, что дальнейшее развитие линейки Teboil Diamond будет направлено на повышение эффективности и расширение ассортимента, отвечающего требованиям самых строгих стандартов.