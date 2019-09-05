Электрический спортивный автомобиль Porsche Taycan

Компания Porsche представила общественности свой первый полностью электрический спортивный автомобиль в ходе захватывающей мировой премьеры, состоявшейся одновременно на трех континентах

«Taycan является связующим звеном между наследием и будущим. Он продолжает историю успеха бренда, восхищающего и волнующего людей во всем мире на протяжении более 70 лет, – заявил председатель правления Porsche AG Оливер Блуме, открывая мировую презентацию в Берлине. – Этот день знаменует собой начало новой эры».

Четырехдверный спортивный седан представляет собой уникальное сочетание типичной для Porsche динамики, сетевой интеграции и пригодности к повседневной эксплуатации. Одновременно с этим высокотехнологичные методы производства и особенности Taycan устанавливают новые стандарты в области устойчивого развития и цифровизации.

«Мы обещали настоящий Porsche для эпохи электромобильности – спортивный автомобиль, впечатляющий не только технологиями и динамикой, но приводящий в восторг людей во всем мире, как это делали его легендарные предшественники. Сейчас мы выполняем это обещание», – подчеркнул Михаэль Штайнер, член правления Porsche AG, отвечающий за исследования и разработки.

Первыми моделями нового ряда стали Porsche Taycan Turbo S и Taycan Turbo. Это самые прогрессивные представители концепции Porsche E-Performance, входящие в число самых мощных серийных автомобилей, когда-либо существовавших в линейке производителя спортивных автомобилей. Менее мощные модификации данной полноприводной модели последуют позже в этом году. Первым новым модельным вариантом Taycan в конце следующего года станет Taycan Cross Turismo. К 2022 году Porsche инвестирует в электромобильность более шести миллиардов евро.

Мощность и экономичность

Флагманская версия Taycan Turbo S при активации Launch Control обладает мощностью в режиме Overboost до 560 кВт (761 л.с.), а мощность Taycan Turbo составляет 500 кВт (680 л.с.). С места до 100 км/ч Taycan Turbo S разгоняется за 2,8 секунды, а Taycan Turbo – за 3,2 секунды. Запас хода модели Turbo S составляет до 412 километров, модели Turbo – до 450 километров (согласно WLTP в обоих случаях). Максимальная скорость двух полноприводных моделей составляет 260 км/ч.

Porsche Taycan является первым серийным автомобилем с напряжением системы 800 вольт – вместо обычных для электромобиля 400 вольт. Это решение обеспечивает водителю Taycan значительные преимущества в пути: всего за пять минут зарядка постоянным током на специальной станции позволит накопить достаточно энергии, чтобы проехать до 100 км (согласно циклу WLTP). В идеальных условиях время зарядки с 5 до 80 процентов составляет 22,5 минуты, максимальная зарядная мощность (пиковая) – 270 кВт. Общая емкость высокоэффективной батареи Plus составляет 93,4 кВтч. Водители Taycan могут заряжать свой автомобиль в домашних условиях с зарядной мощностью до 11 кВт от источника переменного тока.

Porsche Taycan Turbo S и Porsche Taycan Turbo можно заказать уже сейчас, цена в России составляет соответственно 12 943 000 рублей и 10 643 000 рублей с учетом НДС.

Лаконичный дизайн экстерьера с генами Porsche

Своим лаконичным дизайном Taycan провозглашает начало новой эры. Одновременно он несет в себе безошибочно узнаваемые гены Porsche. При взгляде спереди автомобиль кажется особенно широким и низким, с ярко выраженными крыльями. Силуэт задает спортивная ниспадающая линия крыши. Ярко выраженные формы боковых поверхностей также придают автомобилю характерный, легко узнаваемый вид. Обтекаемый кузов, уменьшенные задние стойки и широкие крылья подчеркивают типичную для Porsche мощную заднюю часть кузова. К этому добавляются инновационные элементы, такие как стилизованная под стекло надпись Porsche, интегрированная в светящуюся полосу в задней части кузова. Обтекаемая форма кузова с коэффициентом аэродинамического сопротивления cd от 0,22 вносит значительный вклад в снижение расхода энергии и, следовательно, способствует увеличению запаса хода.

Уникальный дизайн интерьера с широким сплошным дисплеем

Начало новой эры олицетворяет четко структурированный кокпит с абсолютно новой архитектурой. Самую высокую точку на передней панели образует отдельная дугообразная панель приборов. Тем самым подчеркивается ориентированность на водителя. Центральный 10,9-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы и еще один опциональный экран для переднего пассажира выполнены в едином дизайне Black Panel и образуют широкий сплошной дисплей за общим стеклом. Все панели управления для Taycan были разработаны заново. Количество классических механических органов управления, таких как переключатели и кнопки, было значительно сокращено. Вместо этого управление осуществляется интеллектуально и интуитивно – при помощи сенсорных дисплеев или голосового управления, которое откликается на команду «Привет, Porsche».

Porsche впервые предлагает для Taycan вариант отделки, полностью выполненный без использования кожи. Детали отделки из инновационного материала вторичной переработки подчеркивают рациональную концепцию спорткара. Размещенная в днище батарея имеет практичные выемки, которые обеспечивают пассажирам на заднем сиденье удобную посадку при сохранении низкой, типичной для спортивного автомобиля линии крыши. Доступно два багажника: передний объемом 81 литр, задний – 366 литров.

Инновационные электродвигатели и двухступенчатая коробка передач

Taycan Turbo S и Taycan Turbo оснащаются двумя особо мощными электродвигателями на передней и на задней осях – то есть имеют полный привод. Высокий КПД синхронных электродвигателей с возбуждением от постоянных магнитов способствует как запасу хода, так и длительности мощности привода. Каждый из электродвигателей вместе с коробкой передач и импульсным инвертором объединены в компактный приводной модуль. Модули имеют самую высокую плотность мощности (кВт на литр монтажного пространства) из всех существующих сегодня на рынке электроприводов. Особенностью электродвигателей является так называемая технология стержневой намотки катушек статоров Hairpin. Благодаря данной технологии обеспечивается более плотное заполнение статора медью. Это повышает мощность и крутящий момент при том же объеме компонентов. Установленная на задней оси двухступенчатая коробка передач является инновационной разработкой Porsche. Первая передача обеспечивает Taycan еще более мощное ускорение с места, в то время как «длинная» вторая передача гарантирует высокую эффективность и резервы мощности, которые сохраняются также и на высоких скоростях.

Централизованная система управления ходовой частью

Porsche использует для ходовой части Taycan централизованную сетевую систему управления. Интегрированная система управления Porsche 4D-Chassis Control анализирует и синхронизирует все отдельные системы ходовой части в режиме реального времени. Также в числе инновационных систем ходовой части – адаптивная пневмоподвеска с трехкамерной технологией, включая электронную систему регулировки жесткости амортизаторов Porsche Active Suspension Management (PASM) и электромеханическая система подавления кренов кузова Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport), включая систему распределения крутящего момента Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Уникальной является система регулировки полного привода с двумя электродвигателями и системой рекуперации энергии. Потенциальная мощность рекуперации до 265 кВт существенно выше, чем у конкурентов. Дорожные испытания показали, что в обычных условиях движения примерно 90 процентов всех торможений можно выполнять только за счет электродвигателей и без задействования колесных тормозных механизмов с гидравлическим приводом.

Характер различных режимов движения следует тому же принципу, что и в других модельных рядах Porsche. Дополнительно к этому существуют также специальные настройки, позволяющие оптимально использовать возможности электрического привода. Предлагаются четыре режима движения: Range, Normal, Sport и Sport Plus. Кроме того, в режиме Individual можно индивидуально настроить отдельные системы.

Мировая премьера – одновременно на трех континентах

Мировая премьера Porsche Taycan состоялась одновременно в Северной Америке, Китае и Европе. Именно эти три рынка являются наиболее важными с точки зрения продаж нового электрического спорткара. Три площадки проведения мероприятия также стали олицетворением трех различных видов возобновляемой энергии. Ниагарский водопад на границе американского штата Нью-Йорк и канадской провинции Онтарио символизирует гидроэнергию, солнечная электростанция в Нойхарденберге поблизости от Берлина представляет солнечную энергию, а ветряная электростанция на острове Пинтань в 150 км от города Фучжоу в китайской провинции Фуцзянь олицетворяет ветряную энергию. Впечатляющая мощность первого полностью электрического спорткара Porsche воспринимается нашими органами чувств точно так же, как эти силы природы. Уникальное тройное мероприятие транслировалось в прямом эфире по всему миру.