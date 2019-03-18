Как убивают тачки: самые веселые способы

Просто отправить старую машину под пресс — скучно. Вот почему человек придумал немало способов эффектного уничтожения авторухляди, превратив утилизацию в развлечение
В городке Глейшер Вью на Аляске живет чуть больше двух сотен человек. Каждый день они созерцают один из самых крупных в Америке ледников, горы и суровую северную природу. Но с другими развлечениями в округе проблема. Зато как бы в отместку за скучную рутину будней раз в год — на День независимости США (4 июля) — ребята творят лютый беспредел, запуская в воздух не фейерверки, а… старые рыдваны! Зрелище — Голливуд позавидует: размалеванные автомобили (а порой и снегоходы) взлетают с высоченного обрыва, шмякаются о поверхность, кувыркаются по склону… Иными словами, со скрежетом превращаются в груду железа прямо на глазах публики. Разве что взрывов нет, но когда зрителям везет, случаются брызги от падения «снаряда» в озеро.
Столь изощренный способ машиноубийства придумал местный предприниматель Арни Хернчир. В 2005 году он пульнул в небеса первую развалюху, на которой жена сбила лося, а теперь на празднике неизменно приносят в жертву несколько повозок. Пусть гнилых и часто помятых, но еще живых — в последний путь автомобили стартуют на собственных колесах. Посредством нехитрых приспособлений фиксируют руль, газ, а дальше успех полета зависит лишь от мощности мотора.
Получается в любом случае эффектно, особенно когда происходят парные прыжки или взлет необычной техники вроде списанного полицейского перехватчика с «мигалками». И почти безвредно для природы. Растительность, конечно, страдает, а вот остатки машин со склона полностью убирают и отправляют в переработку.
Когда в пробках сдают нервы, и маневры окружающих водителей начинают раздражать, мы в гневе порой фантазируем о чем-то гигантском и очень прочном. Чтобы ехать напролом, подминая и разбрасывая наглых нарушителей. Так вот, некоторым удается реализовать мечту, выпустив пар опять же на старых машинах. К счастью, только ради веселья — и на полигоне, а не на улицах. Подойдет для жестокого дестроя любая крупногабаритная техника: карьерный самосвал, гусеничный экскаватор, танк и даже десантная амфибия. Результат один — стальная лепешка.
Людей на странные свершения зачастую толкает безобидный вопрос: «А что будет, если?..» Прикольно, к примеру, взять четырехтонный стальной шар-таран для сноса зданий и отвесить им пощечину автомобилю, засняв безобразие в слоу-мо. Американские экспериментаторы не поленились притащить на растерзание даже несколько старых машин: «Бьюик», кабриолет BMW и «Хонду», причем последним досталось дважды. Под конец блогеры так завелись, что разбили собственный кемпер на колесах. Процесс разрушения в замедленной съемке и правда завораживает, словно пламя костра, а заодно заставляет задуматься об опасности парковки рядом со стройплощадками.
Обычно так поступают дворники осенью: ходят по лужайкам и «обратным пылесосом» сгоняют в кучи опавшую листву. Если же масштабировать коммунальную историю в рамки автомобильного мира, применив в роли ветродуя реактивный самолет, получится эпичное уничтожение колесной техники бесконтактным способом. На практике идею довели до абсурда коллеги из шоу Top Gear, выставив против легендарного «Джамбо» — четырехмоторного лайнера Boeing 747 — парочку легковых машин разных временных эпох. Задачу поставили вроде бы легкую: проехать позади самолета, газующего на полную. Но… Первым погиб обтекаемый, аэродинамичный Ford Mondeo (кому не терпится, сразу мотайте видео на 3 минуту) — лифтбек сдуло, словно масштабную модель. Вторым поехал неказистый «гадкий утенок» — Citroen 2CV, которому досталось еще сильнее: раритет как будто перемололо невидимой мясорубкой.
Автомобильные трупы обычно расчленяют «болгарками» да гигантскими гидравлическими ножницами. Но это долго и уныло, поэтому телевизионщики испытали новый способ — громадный стальной нож на реактивной тяге. Получилось молниеносно: бешеный разгон инструмента по рельсам до 830 км/ч, раз — и машина с дымом и искрами разрезана пополам по продольной оси.
Реактивная тяга сгодилась и для имитации сверхскоростного пресса. Ударом на скорости чуть больше 1000 км/ч ракетная тележка-таран аннигилировала автомобиль буквально в пыль, оставив в узнаваемом виде разве что оторвавшиеся колеса. Не выдержал напора даже 20-тонный бетонный блок, использованный в качестве опоры для четырехколесной жертвы…
Уничтожение автомобиля по методу товарища Сталина не оставляет жертве шансов. Если уж 125-мм орудие российского основного боевого танка Т-72 способно прикончить любой вражеский военный аппарат, то старенький «Москвич-2141» в этом тире однозначно обречен. Единственная интрига — что останется от автомобиля после выстрела? Смотрите видео до конца, а если интересно, как чувствует себя экипаж бронированной машины, читайте наш тест Т-72Б3 — того самого, из танкового биатлона.
А теперь шутки в сторону. Напоследок покажем, как утилизируют старые автомобили и покрышки по всем правилам. Пусть это и не трюки, однако отработанный процесс измельчения железа со стороны тоже выглядит эпично.
C 2014 года www.amsrus.ru