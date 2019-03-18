Как убивают тачки: самые веселые способы

Самые эффектные способы уничтожения авторухляди

Просто отправить старую машину под пресс — скучно. Вот почему человек придумал немало способов эффектного уничтожения авторухляди, превратив утилизацию в развлечение

В городке Глейшер Вью на Аляске живет чуть больше двух сотен человек. Каждый день они созерцают один из самых крупных в Америке ледников, горы и суровую северную природу. Но с другими развлечениями в округе проблема. Зато как бы в отместку за скучную рутину будней раз в год — на День независимости США (4 июля) — ребята творят лютый беспредел, запуская в воздух не фейерверки, а… старые рыдваны! Зрелище — Голливуд позавидует: размалеванные автомобили (а порой и снегоходы) взлетают с высоченного обрыва, шмякаются о поверхность, кувыркаются по склону… Иными словами, со скрежетом превращаются в груду железа прямо на глазах публики. Разве что взрывов нет, но когда зрителям везет, случаются брызги от падения «снаряда» в озеро.

Столь изощренный способ машиноубийства придумал местный предприниматель Арни Хернчир. В 2005 году он пульнул в небеса первую развалюху, на которой жена сбила лося, а теперь на празднике неизменно приносят в жертву несколько повозок. Пусть гнилых и часто помятых, но еще живых — в последний путь автомобили стартуют на собственных колесах. Посредством нехитрых приспособлений фиксируют руль, газ, а дальше успех полета зависит лишь от мощности мотора.

Получается в любом случае эффектно, особенно когда происходят парные прыжки или взлет необычной техники вроде списанного полицейского перехватчика с «мигалками». И почти безвредно для природы. Растительность, конечно, страдает, а вот остатки машин со склона полностью убирают и отправляют в переработку.