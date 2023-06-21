Автоприбор начинает сотрудничество с Московским Политехом Татьяна Диесперова – Генеральный директор НПК «Автоприбор»

Научно-технический центр НПК «АВТОПРИБОР» и научно-исследовательская структура Московского Политеха рассчитывают на ценный синергетический эффект Соглашения и совместных проектов

Производитель автокомплектующих и электротехники, первое в России предприятие своего рода, продолжает развивать стратегические партнерства, направленные на достижение технологического суверенитета страны. Заключенное соглашение между НПК «Автоприбор» и Московским Политехническим университетом позволит в долгосрочной перспективе обмениваться опытом в области конструкторско-исследовательской и научной работы, разрабатывать и внедрять новые решения в производство, а также предоставлять студентам и молодым специалистам возможности для стажировок. Это сотрудничество будет способствовать повышению эффективности развития обеих сторон.

Наличие партнерского образовательного и научно-исследовательского центра у НПК «Автоприбор» позволит совместно анализировать практические научно-технические проблемы, предлагать и осуществлять научно-исследовательские проекты, создавать объекты интеллектуальной собственности и проводить патентные исследования. В рамках этого сотрудничества будет поддерживаться реализация студенческих технических проектов, развитие предпринимательских стартапов, а также участие студентов, аспирантов и молодых специалистов в программах акселерации.

Соглашение также включает экспертную и консультационную поддержку, обмен научно-технической и маркетинговой информацией, а также участие в выставочной деятельности для представления результатов совместных проектов. Планируется развитие научно-исследовательской, инновационной и образовательной инфраструктуры.

Генеральный директор НПК «Автоприбор» Татьяна Диесперова прокомментировала заключение соглашения, отметив, что развитие стратегического сотрудничества между ведущими структурами отечественной промышленности, науки и образования является неотъемлемой частью работы их компании. Она подчеркнула важность этого направления и усилий, которые предпринимаются для обеспечения максимальной эффективности и взаимной пользы для всех сторон. Московский Политехнический университет, по ее словам, является одним из крупнейших и наиболее авторитетных учебных заведений России, имеющим впечатляющий научный и образовательный потенциал, а также стремящимся реализовывать его на практике.

Проректор по научной работе Московского Политехнического университета Антон Наливайко отметил, что возможность видеть применение получаемого образования на практике является важной составляющей образовательного процесса. Она дает студентам представление о перспективах и делает развитие специалиста более целостным, осмысленным и актуальным. Сотрудничество с ведущими предприятиями российской промышленности, такими как НПК «Автоприбор», предоставляет студентам шанс понять интересы и потребности производства, реализовать инновационные идеи и проекты, а также создать перспективные стартапы, основанные на реальных задачах. Он также надеется, что сотрудничество и совместное использование научно-технической и исследовательской инфраструктуры будет взаимозачетным для обеих сторон соглашения.