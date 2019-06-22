Nissan разработал концептуальный фургон для мороженого с нулевыми выбросами

Nissan создал концепт фургона для мороженого с нулевыми выбросами ко дню «Clean Air Day», который прошел в Великобритании. Двигатель внутреннего сгорания был заменен на электрическую силовую установку, разработанную инженерами компании.

Nissan работал над проектом в сотрудничестве с семейным предприятием Mackie’s of Scotland, производящим мороженое на собственных молочных фермах. Предприятие известно тем, что использует энергию только от возобновляемых источников. Совместный проект демонстрирует, как инициатива «Sky to Scoop» помогает избавиться от углеродозависимости на всех стадиях производства и доставки мороженого.

Большинство фургонов для мороженого имеют дизельные двигатели, от которых работает и холодильная установка, поэтому на стоянке автомобиль все равно остается заведенным. Это приводит к большому количеству вредных выбросов, в том числе – углерода. В некоторых городах Великобритании уже задумались над тем, чтобы запретить такие автомобили или обложить их дополнительными налогами. Концепт Nissan представляет потенциальное решение данной проблемы для торговцев мороженым, желающих сократить вредные выбросы от своего бизнеса и положительно повлиять на здоровье клиентов.

Прототип построен на базе модели e-NV200 – легкого коммерческого электромобиля Nissan. Концепт фургона показывает, как электрическая экосистема Nissan может быть реализована в жизни. В экосистему входят электромобили Nissan, программа повторного использования аккумуляторных батарей от электромобилей и генераторы, работающие на солнечной энергии.

Электродвигатель фургона питается от аккумуляторной батареи на 40 кВт·ч, а все внутреннее оборудование – от новейшей системы Nissan Energy ROAM.

Созданная как для коммерческого, так и для частного использования система ROAM представляет собой переносной блок собранных вместе литий-ионных аккумуляторных батарей, уже отслуживших свой срок на электромобилях Nissan (произведенных с 2010 года по настоящее время). Система дает вторую жизнь аккумуляторным батареям электромобилей Nissan.

«Мороженое любят во всем мире, но потребители стали больше заботиться о вреде, который наносит окружающей среде производство и способы доставки этого лакомства конечному покупателю», – сказал Каляна Сивагнанам, управляющий директор Nissan Motor в Великобритании. «Этот проект – идеальная демонстрация того, как стратегия Nissan Intelligent Mobility обеспечивает экологически чистые решения, иногда совершенно неожиданным образом. За счет отказа от выхлопов и увеличения производства энергии, получаемой из возобновляемых источников, мы можем помочь создать лучший мир для всех».

«Мы рады сотрудничеству с Nissan в работе над этим проектом, поскольку видение этой компании идеально совпадает с нашим в вопросах экологии, возобновляемых источников энергии и снижения выбросов углерода на всем пути от производителя к потребителю», – сказала Карин Хайхоу, маркетинг-директор Mackie’s of Scotland.

«Кампания Clean Air Day создана, чтобы поддержать инновации в области экологии и дать толчок к дальнейшему развитию», – добавил Крис Лардж, старший партнер в Global Action Plan.

Nissan e-NV200 Ice Cream Van

Электромобиль e-NV200 способен проехать на одной зарядке до 200 км (по смешанному стандарту WLTP). В модели установлено два блока Nissan Energy ROAM на 1,4 кВт·ч, и каждый из них может генерировать пиковую мощность до 1 кВт. Подзаряжать блоки можно как от домашней электросети напряжением 230 В (полная зарядка занимает около часа), так и от солнечных батарей на крыше фургона (полная зарядка занимает от 2 до 4 часов[1]).

В концепте применено несколько новых для фургонов с мороженым решений. Мороженое подается из специального люка в борту фургона. Продавец при этом стоит рядом с фургоном, а не в нем. Таким образом он не отделен от покупателей высоким прилавком и можем находиться с ними лицом к лицу.

За мороженое можно расплатиться наличными, а также банковской картой или смартфоном через бесконтактный терминал, установленный в фургоне.

Вместо динамиков, из которых обычно звучит привлекающая покупателей музыка (решение, не очень популярное среди родителей), на концепте фургона установлена «умная кнопка», генерирующая твит с точными координатами местоположения фургона, которые можно посмотреть в приложении для смартфона What3Words. What3Words делит мир на квадраты размером 3 х 3 метра, каждому из которых присваивается свое название из трех слов. Таким образом, потребители могут без труда найти фургон с мороженым даже в парке или на набережной, где обычные адреса не применимы.

Благодаря тому, что e-NV200 может не только потреблять энергию из сети, но и отдавать ее обратно, владельцы фургонов могут получать дополнительную прибыль зимой, когда мороженое менее востребовано.

С помощью зарядной системы V2G (Vehicle-to-Grid) аккумуляторную батарею e-NV200 можно использовать для накопления электроэнергии, в том числе от возобновляемых источников. Позже накопленную энергию можно отдать обратно в сеть. Данная технология позволяет сгладить пики потребления электроэнергии и дать владельцам электромобилей дополнительный заработок, когда они меньше используются.