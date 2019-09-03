Тайсуке Накамура – руководитель INFINITI Design

Москва – Nissan Motor Corp и INFINITI Motor Corp объявили о назначении Тайсуке Накамура руководителем INFINITI Design.

Накамура, находясь в подчинении Альфонсо Альбайса, старшего вице-президента Nissan Global Design, занимал должность директора по разработке программ INFINITI и участвовал в разработке моделей INFINITI с 2018 года. Карим Хабиб, который в настоящее время является руководителем INFINITI Design, покидает должность, чтобы продолжить работу за пределами компании.

«Таисуке Накамура, ранее подотчетный Кариму в качестве директора по разработке программ INFINITI, вступит в новую руководящую должность, подотчетную мне как руководителю отдела дизайна INFINITI, где он продолжит формировать электрифицированное будущее бренда», – комментирует Альфонсо Альбаиса. «Как ключевой член нашей глобальной проектной команды, Карим был ключевым сотрудником и лидером, помогая Nissan Motors формировать электрификацию INFINITI. В дополнение к своей работе над INFINITI, он был ключевым членом комитета по управлению Global Design – поскольку мы внедряли новые технологии, новые процессы и новые направления для Nissan и INFINITI. Будучи глубоко уважаемым членом команды, мы желаем ему дальнейших успехов, счастья и всего наилучшего, новых идей и достижений за пределами Nissan».

Накамура в настоящее время отвечает за глобальную стратегию проектирования концептов и дизайн серийных автомобилей. Он присоединился к компании Nissan Motor Co., Ltd. в 1993 году, после окончания Городского университета искусств в Киото, получив степень бакалавра искусств в направлении «Продуктовый дизайн». Он работал над многими автомобилями брендов Nissan и INFINITI, работал в Nissan Design Europe в Лондоне в качестве менеджера по дизайну. Помимо других моделей, он отвечает за разработку знаковых концептов EV, таких как INFINITI QX Inspiration, Prototype 10 и Qs Inspiration.