«Минус» — КАСКО, «плюс» — Renault 10

В апреле Renault Россия предоставляет выгодные условия для приобретения автомобилей.

Это кредит от 2 900 рублей в месяц на Logan и Sandero, 3 900 рублей в месяц на Sandero Stepway, 4 900 рублей в месяц на Duster, 5 900 рублей в месяц на Kaptur и 1 год КАСКО в подарок на автомобили 2017 и 2018 года производства [1]

Клиенты, приобретающие автомобили Logan, Sandero, Sandero Stepway, Kaptur и Duster могут также воспользоваться специальными условиями по классическому кредиту – от 4.9% годовых на 3 года. Все кредитные программы суммируются с действующими программами утилизации и трейд-ин на модельный ряд Renault.

В апреле также действует государственная программа «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Программа «Первый автомобиль» ориентирована на всех, кто впервые приобретает автомобиль, а «Семейный автомобиль» — на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Стоимость автомобиля не должна превышать 1 450 000 рублей [2]

Участники новых программ смогут получить дополнительную скидку при покупке автомобилей Renault в кредит – 10% от его стоимости[3] для уплаты первоначального взноса по кредиту – наряду с действующими выгодными кредитными предложениями Renault Finance и Renault Страхование[4]