Выплаты по ОСАГО упали в полтора раза из-за «Росгосстраха» 16

Выплаты страховщиков по ОСАГО в первом квартале упали в 1,6 раза год к году.

ЦБ пока не видит оснований говорить о снижении убыточности этого вида страхования. Причина падения – новая политика «Росгосстраха», говорят эксперты. Выплаты страховых компаний по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) в первом квартале 2018 года сократились более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 52 млрд до 32 млрд руб., следует из статистических данных, опубликованных ЦБ. Падение выплат по ОСАГО не сопровождалось сопоставимым снижением сборов – они уменьшились всего на 4,6%, до 46 млрд руб., число проданных полисов сократилось год к году на 1,3%, до 7,9 млн.

Как пояснили РБК в Центробанке, эти изменения в значительной степени обусловлены показателями деятельности отдельных крупных игроков на рынке ОСАГО – но конкретные страховые компании не назвали. При этом, согласно статистике ЦБ, самое существенное падение выплат произошло у «Росгосстраха» (РГС), попавшего осенью прошлого года в периметр санации банка «ФК Открытие»: они упали в 3,5 раза, с 21,3 млрд до 6,1 млрд руб. В результате если в первом квартале 2017 года на эту компанию приходилось почти 40% всех выплат и она занимала 25% всего рынка ОСАГО, то по итогам первого квартала 2018 года ее доля на рынке упала до 9,8%, а выплаты составили лишь 19% от общего объема.

Без учета данных «Росгосстраха» выплаты страховщиков по ОСАГО за первый квартал снизились не так значительно – на 15%, с 31 млрд до 25 млрд руб., а сборы выросли с 37,1 млрд до 42,2 млрд руб. В «Росгосстрахе» на запрос РБК не ответили. В Центробанке пояснили, что намерены изучить более детально итоги первого квартала 2018 года.

В ЦБ также добавили, что благодаря системе прямого возмещения убытков (ПВУ) изменение выплатной политики страховщика потерпевшего отражается и в выплатах страховщиков причинителей вреда. (В рамках ПВУ потерпевшая в результате ДТП сторона имеет право обращаться за выплатой в страховую компанию, с которой у нее заключен договор ОСАГО, а страховая компания уже требует возмещения у страхователя виновника аварии). Кроме того, в ЦБ по-прежнему считают «актуальными инициативы, изложенные в подходах к стабилизации рынка ОСАГО, объявленных Банком России в мае текущего года».

Тогда регулятор объявил, что уже к осени 2018 года в рамках первого этапа общего комплекса мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО, который уже несколько лет является убыточным, коридор базовой ставки по ОСАГО расширится на 20%. В результате средний обобщенный водитель будет платить за полис 7 тыс. руб. против нынешних 5,8 тыс. руб.

На втором этапе реформы рынка ОСАГО страховым компаниям предлагается дать возможность устанавливать индивидуальные тарифы для каждого страхователя, а к 2020 году ЦБ рассчитывает снять все ограничения по тарифам.

Аномальные средние

Выплаты страховых компаний по ОСАГО начали резко снижаться во втором полугодии 2017 года: если в первом и втором кварталах прошлого года выплаты по страховым случаям превышали 50 млрд руб., то в третьем квартале снизились до 43 млрд руб., а в четвертом квартале – до 28,4 млрд руб.

Однако в ЦБ утверждают, что «анализ ситуации на рынке ОСАГО не дает пока оснований делать выводы о системном снижении объемов страховых выплат по ОСАГО», а статистика за 2017 год свидетельствует о достаточно высоком уровне убыточности в данном сегменте. По данным ЦБ, в 2017 году убыток страховщиков от ОСАГО составил 15 млрд руб.

«Необходимо учитывать, что изменение выплатной политики даже одного крупного страховщика ОСАГО ведет к изменению показателей большого числа страховщиков», – пояснили РБК в ЦБ. Выплаты «Росгосстраха» по ОСАГО в прошлом году рухнули примерно с 20 млрд руб. в первых кварталах до 2,6 млрд руб. в последнем.

Это совпало по времени со сменой собственников компании: владевший ею Данил Хачатуров продал убыточную страховую компанию (по итогам 2016 года убытки составили 33,3 млрд руб.) банку «ФК Открытие». 29 августа 2017 года ЦБ объявил о санации банка через Фонд консолидации банковского сектора, причем в периметр санации попал и «Росгосстрах». Возглавивший «ФК Открытие» Михаил Задорнов в конце 2017 года заявлял, что в «Росгосстрахе» «сверху донизу царило воровство». Данил Хачатуров не соглашался, утверждая, что причиной финансового краха компании стали ошибки в госрегулировании рынка ОСАГО, а не плохое управление.

Однако ситуация с выплатами по ОСАГО в «Росгосстрахе» отличилась от средней по рынку. В октябре 2017 года рейтинговое агентство АКРА отмечало, что в первом полугодии 2017 года средняя выплата по ОСАГО у «Росгосстраха» превышала среднюю выплату по остальным компаниям на 70% и приближалась к 100 тыс. руб. У «Росгосстраха» и прежде средняя выплата и раньше была выше среднерыночной (на 32% в 2016 году), но рост этого разрыва вдвое эксперты найти не могли, как писал РБК.

Разница в средней выплате со среднерыночными показателями раньше объяснялась спецификой самого портфеля ОСАГО страховщика: у «Росгосстраха» большее присутствие в проблемных регионах, где наблюдается большая доля так называемых автоюристов, отмечали в АКРА. В самой компании РБК тогда говорили, что «Росгосстрах» всегда показывает страховые выплаты в целом, включая все выплаты по судам, которые и дают основную динамику, тогда как в ряде других компаний такие выплаты относят на другие статьи. Тем не менее, уверяли в компании, с третьего квартала 2017 года ситуация улучшилась благодаря принятой в мае программе исправления ситуации.

К первому кварталу 2018 года средняя выплата «Росгосстраха» снизилась до 65 тыс. руб. против средних 57 тыс. руб. по остальным компаниям. Страховщики должны одинаково отражать выплаты, подчеркивает партнер FMG Group Крупнов. Более того, в действующем отраслевом стандарте бухучета (так же, как и в предшествовавшем ему плане счетов) просто нет вариантов, как их отражать, поясняет юрист.

Тенденции к снижению нет

Если принять во внимание тот факт, что «Росгосстрах» изменил политику отражения выплат, то сравнение новых данных ЦБ с данными за первый квартал прошлого года теперь нерелевантно, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

«Тем не менее с учетом того что РГС принял решение сокращать долю [ОСАГО] и сокращать убыточность, то в отношении этой компании тенденция к сокращению выплат пропорциональна сокращению сборов», – отмечает эксперт.

То обстоятельство, что «Росгосстрах» в течение всего прошлого года усиленно чистил свой портфель, сыграло важную роль в статистических показателях по выплатам в первом квартале 2018 года, отмечает заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. С другой стороны, считает он, в первом квартале компании традиционно показывают хорошую оптимизацию расходов и статистика за январь–март не всегда отражает дальнейшую тенденцию развития рынка.

Заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов также согласен, что на общую статистику повлияло сокращение портфеля ОСАГО у «Росгосстраха», отличавшегося самыми высокими выплатами на рынке из-за недобросовестных автоюристов. Но эксперт считает, что на снижение выплат могло повлиять и увеличение количества фальшивых полисов, оформляемых через посредников.

«Все это приводит к тому, что число действующих полисов ОСАГО уменьшается, а по фальшивому полису клиент выплату, как полагается, не получает», – отмечает он.

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