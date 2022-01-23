Какие кроссоверы и внедорожники самые востребованные в 2021 году?

\u042d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u044b \u0410\u0432\u0438\u0442\u043e \u0410\u0432\u0442\u043e \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0435 \u0432\u043e\u0441\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0432\u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u042d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u044b \u0410\u0432\u0438\u0442\u043e \u0410\u0432\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 SUV. \u041f\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430, \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0432\u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0432 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430 5,7% \u043f\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u0441 2020 \u0433\u043e\u0434\u043e\u043c. \u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0446\u0435\u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 SUV c \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 798000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439, \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u0432\u0448\u0438\u0441\u044c \u0432 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441 2020 \u0433\u043e\u0434\u043e\u043c \u043d\u0430 22,8%. \u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 SUV \u043f\u043e \u0438\u0442\u043e\u0433\u0430\u043c 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u043d\u043e \u0432 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441 \u0440\u044b\u043d\u043a\u043e\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c \u0432 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c. \u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0446\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u044b \u0438 \u0432\u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043d\u0430 22,8% \u0438 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 798000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439, \u0432 \u0442\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c \u0432 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u043e +20,8%. \u00ab\u041d\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043d\u0430 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0443\u044e \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u0441 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432, \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u044b \u0438 \u0432\u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u044e\u0442 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432\u043e\u0441\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d. \u041e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u043e\u043c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0435 \u043a \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0443 SUV \u0441\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0434\u043e\u043b\u044f \u0432 \u043e\u0431\u0449\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0430\u0445 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c \u2013 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 20% \u043f\u043e \u0438\u0442\u043e\u0433\u0430\u043c 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430. \u041a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u044b \u0438 \u0432\u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u044e\u0442 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e. \u041e\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439\u043d\u043e\u0433\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b \u043a\u0430\u043a \u0432 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043e\u043a \u043d\u0430 \u0434\u0430\u0447\u0443 \u0438 \u043e\u0442\u0434\u044b\u0445\u00bb, \u2013 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 \u041a\u0438\u0440\u0438\u043b\u043b \u0412\u043e\u0442\u044f\u043a\u043e\u0432, \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u0410\u0432\u0438\u0442\u043e \u0410\u0432\u0442\u043e. \u041f\u0435\u0440\u0432\u0443\u044e \u0441\u0442\u0440\u043e\u0447\u043a\u0443 \u0432 \u0442\u043e\u043f\u0435 \u043d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0432\u043e\u0441\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0438 SUV \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c, \u043a\u0430\u043a \u0438 \u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443, \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u0412\u0410\u0417 (LADA) 4x4 (\u041d\u0438\u0432\u0430) \u0441\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0446\u0435\u043d\u043e\u0439 185 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439. \u041d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0447\u043a\u0435 \u2013 Chevrolet Niva, \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c \u0432 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043b\u0430 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u043a\u0438 \u0432 301 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439. \u0422\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0432 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433\u0435 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 SUV \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0443 Renault Duster \u0441\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0446\u0435\u043d\u043e\u0439 745 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0412\u0410\u0417 (LADA) 4x4 (\u041d\u0438\u0432\u0430) \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0430\u043c\u044b\u043c \u0432\u043e\u0441\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u043c \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 SUV \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c \u043d\u0435 \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438. \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0432 \u0410\u0440\u0445\u0430\u043d\u0433\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438, \u0412\u043e\u043b\u043e\u0433\u043e\u0434\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438, \u0421\u0430\u043c\u0430\u0440\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0432 \u041a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0423\u043b\u044c\u044f\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0432 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433\u0435 \u043d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 SUV \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c \u043f\u043e \u0438\u0442\u043e\u0433\u0430\u043c 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 Chevrolet Niva. \u0412 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u0438 \u041c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0432\u0443\u044e \u0441\u0442\u0440\u043e\u0447\u043a\u0443 \u0437\u0430\u043d\u044f\u043b\u0430 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c Nissan X-Trail, \u0430 \u0432 \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435 \u0438 \u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043b\u0438\u0434\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 Volkswagen Tiguan. \u0421\u0430\u043c\u044b\u0435 \u0432\u043e\u0441\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 SUV c \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438: \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u0445 \u0446\u0435\u043d \u041f\u043e \u0438\u0442\u043e\u0433\u0430\u043c 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0432\u043e\u0441\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0432\u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430. \u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0446\u0435\u043d\u0430 \u044d\u043a\u0437\u0435\u043c\u043f\u043b\u044f\u0440\u043e\u0432 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0412\u0410\u0417 (LADA) 4x4 (\u041d\u0438\u0432\u0430), \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0449\u0435\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0432\u0443\u044e \u0441\u0442\u0440\u043e\u0447\u043a\u0443 \u0432 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433\u0435 \u043d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0445 SUV, \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430 \u043d\u0430 10,1% \u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043b\u0430 185 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439. \u041d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0447\u043a\u0435 \u2013 Chevrolet Niva, \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 11,5%, \u0438\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0446\u0435\u043d\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e \u0438\u0442\u043e\u0433\u0430\u043c 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430 301 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439. \u0422\u0440\u0435\u0442\u044c\u044f \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044f \u0432 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433\u0435 \u043d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 SUV \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c \u0443 Renault Duster \u0441\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0446\u0435\u043d\u043e\u0439 745 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439, \u0437\u0430 2021 \u0433\u043e\u0434 \u044d\u0442\u0430 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u043b\u0430 \u0432 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u043d\u0430 24,4%. \u0427\u0435\u0442\u0432\u0435\u0440\u0442\u043e\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043f\u043e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 Toyota RAV4, \u0430 \u043f\u044f\u0442\u043e\u0435 \u2013 Nissan Qashqai. \u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0446\u0435\u043d\u0430 Toyota RAV4 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043d\u0430 30,7% \u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043b\u0430 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u043a\u0438 \u0432 1 340 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439. \u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 Nissan Qashqai \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 24,6%, \u0438\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0446\u0435\u043d\u0430 \u043f\u043e \u0438\u0442\u043e\u0433\u0430\u043c 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 810 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439. \u0422\u043e\u043f-10 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 SUV \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, 2021 \u0433\u043e\u0434 \u0411\u0440\u0435\u043d\u0434 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0414\u043e\u043b\u044f \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0430\u0445 \u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0446\u0435\u043d\u0430, \u0440\u0443\u0431 \u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0446\u0435\u043d\u044b \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u0412\u0410\u0417 (LADA) 4x4 (\u041d\u0438\u0432\u0430) 9,67% 185000 +10,1% Chevrolet Niva 6,92% 301000 +11,5% Renault Duster 3,46% 745000 +24,4% Toyota RAV4 3,30% 1340000 +30,7% Nissan Qashqai 3,04% 810000 +24,6% Nissan X-Trail 2,77% 960000 +26,3% Volkswagen Tiguan 2,75% 1100000 +36,0% Mitsubishi Outlander 2,51% 1015000 +31,8% \u0423\u0410\u0417 Patriot 2,11% 450000 +12,5% Toyota Land Cruiser Prado 2,07% 2170000 +28,4% \u00a0 \u00a0