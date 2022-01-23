Какие кроссоверы и внедорожники самые востребованные в 2021 году?

Какие кроссоверы и внедорожники самые востребованные в 2021 году?
23 января 23:11 2022
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Эксперты Авито Авто назвали самые востребованные модели кроссоверов и внедорожников в 2021 году

Эксперты Авито Авто проанализировали рынок автомобилей с пробегом сегмента SUV. По данным сервиса, продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в 2021 году выросли на 5,7% по сравнению с 2020 годом. Средняя цена автомобилей сегмента SUV c с пробегом составила 798000 рублей, увеличившись в сравнении с 2020 годом на 22,8%.

Автомобили с пробегом сегмента SUV по итогам 2021 года подорожали более заметно в сравнении с рынком авто с пробегом в целом. Средняя цена на кроссоверы и внедорожники увеличилась на 22,8% и составила 798000 рублей, в то время как подорожание на рынке с пробегом в целом составило +20,8%.

«Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с автомобилями других классов, кроссоверы и внедорожники продолжают оставаться востребованными у россиян. О покупательском интересе к сегменту SUV свидетельствует значительная доля в общих продажах на рынке с пробегом – около 20% по итогам 2021 года. Кроссоверы и внедорожники привлекают российских покупателей своей универсальностью и хорошей проходимостью. Они подходят в качестве семейного автомобиля, а также удобны как в городских условиях, так и для поездок на дачу и отдых», – отмечает Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто.

Первую строчку в топе наиболее востребованных моделей категории SUV с пробегом, как и в 2020 году, занимает ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива) со средней ценой 185 000 рублей. На второй строчке – Chevrolet Niva, средняя стоимость автомобилей этой модели с пробегом в 2021 году достигла отметки в 301 000 рублей. Третье место в рейтинге самых популярных автомобилей сегмента SUV с пробегом досталось кроссоверу Renault Duster со средней ценой 745 000 рублей.

При этом ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива) стала самым востребованным автомобилем сегмента SUV с пробегом не во всех крупных регионах России. Например, в Архангельской области, Вологодской области, Самарской области, а также в Кировской области и Ульяновской области первое место в рейтинге наиболее продаваемых автомобилей сегмента SUV с пробегом по итогам 2021 года занимает Chevrolet Niva. В Москве и Московской области первую строчку заняла модель Nissan X-Trail, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области лидирует Volkswagen Tiguan.

Самые востребованные модели SUV c пробегом в России: динамика средних цен

По итогам 2021 года средняя стоимость наиболее востребованных в России кроссоверов и внедорожников с пробегом выросла. Средняя цена экземпляров модели ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива), занимающей первую строчку в рейтинге наиболее популярных SUV, за год выросла на 10,1% и достигла 185 000 рублей.

На второй строчке – Chevrolet Niva, автомобили данной модели с пробегом подорожали на 11,5%, их средняя цена составила по итогам 2021 года 301 000 рублей. Третья позиция в рейтинге наиболее продаваемых автомобилей сегмента SUV с пробегом у Renault Duster со средней ценой 745 000 рублей, за 2021 год эта модель подорожала в среднем на 24,4%. Четвертое место по уровню продаж занимает Toyota RAV4, а пятое – Nissan Qashqai. Средняя цена Toyota RAV4 с пробегом за год увеличилась на 30,7% и достигла отметки в 1 340 000 рублей. Автомобили модели Nissan Qashqai подорожали на 24,6%, их средняя цена по итогам 2021 года составила 810 000 рублей.

Топ-10 популярных автомобилей сегмента SUV в России, 2021 год

Бренд Модель Доля в продажах Средняя цена, руб Динамика средней цены за год
ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива) 9,67% 185000 +10,1%
Chevrolet Niva 6,92% 301000 +11,5%
Renault Duster 3,46% 745000 +24,4%
Toyota RAV4 3,30% 1340000 +30,7%
Nissan Qashqai 3,04% 810000 +24,6%
Nissan X-Trail 2,77% 960000 +26,3%
Volkswagen Tiguan 2,75% 1100000 +36,0%
Mitsubishi Outlander 2,51% 1015000 +31,8%
УАЗ Patriot 2,11% 450000 +12,5%
Toyota Land Cruiser Prado 2,07% 2170000 +28,4%

 

 

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AMSRUS
AMSRUS

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