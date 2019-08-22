Toyota прекращает выпуск кроссовера RAV4 в России

В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге прекращает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и запускает производство абсолютно нового Toyota RAV4, который встанет на одну ступеньку с большими внедорожниками бренда.

Построенный на платформе инновационной архитектуры TNGA®, новый RAV4 получит совершенно новый внедорожный дизайн, увеличенные габариты, улучшенную геометрическую проходимость, более жесткую конструкцию кузова, пониженный центр тяжести, улучшенную управляемость и самые совершенные внедорожные повадки за всю историю модели.

Два новых атмосферных двигателя, революционный вариатор с механическим редуктором, новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса и комплексная система помощи при движении по бездорожью Multi-terrain select® делают RAV4 пятого поколения уникальным предложением в классе.

В новом RAV4 за безопасность отвечают высокие технологии: благодаря архитектуре TNGA® и новейшему пакету систем активной безопасности Toyota Safety Sense® автомобиль уже получил высший балл, 5 звезд, в краш-тестах Euro NCAP.

1 октября 2019 года в Санкт-Петербурге завершится производство кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения, ставшего самым востребованным среди покупателей за всю историю модели.

На его счету не только звание самого популярного кроссовера и самой продаваемой модели Toyota 2018 года— за свою яркую карьеру четвертый RAV4 собрал десятки международных наград и премий, и получил звание автомобиля с наивысшей остаточной стоимостью.

На смену модели четвертого поколения приходит абсолютно новый Toyota RAV4.

В пятой генерации автомобиль получил беспрецедентный объем изменений и технологический арсенал настоящего внедорожника, что позволит новому RAV4 превзойти достижения предшественника.

Брутальный дизайн, передовые возможности новейшей архитектуры TNGA®, линейка новых бензиновых двигателей, уникальный вариатор с шестеренчатым механизмом первой передачи, новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса, система Multi-terrain select® и самая последняя версия арсенала средств активной безопасности TSS 2.0 делают новый RAV4 уникальным предложением в классе.

Преимущества архитектуры TNGA®

Переход на инновационную архитектуру TNGA® (Toyota New Global Architecture) позволил улучшить абсолютно все фундаментальные характеристики Toyota RAV4.

Абсолютно новый RAV4 получил значительно более жесткую конструкцию кузова, пониженный центр тяжести, тщательно продуманную развесовку по осям и улучшенную аэродинамику, что положительно сказалось на управляемости и устойчивости на высокой скорости. Из других менее очевидных, но не менее важных преимуществ перехода на архитектуру TNGA® стоит отметить облегченный процесс посадки/высадки как на переднем, так и на заднем ряду сидений, переработанное рабочее место водителя, улучшенную обзорность, более эффективную шумоизоляцию.

Внедорожный и технологичный дизайн

Если дизайн четвертого поколения RAV4 в большей степени заслуживал эпитета «эволюционный» (дизайнеры Toyota искусно развивали тему, начатую еще на модели третьей генерации), то пятый RAV4 — это революция без скидок и условностей.

Новый брутальный и выразительный дизайн кузова воплощает черты культовых внедорожников Toyota. Агрессивная внедорожная стилистика отлично считывается со всех ракурсов: спереди, сбоку, сзади и при взгляде в три четверти. Внедорожный характер нового RAV4 подчеркивается массивными пластиковыми накладками в нижней части кузова, а развитые колесные арки сложной геометрии акцентируют внимание на брутальном имидже искателя приключений.

Высокотехнологичность пятого поколения RAV4 определяет светодиодная оптика уже в базовой комплектации. В зависимости от комплектации применяются два типа фар — параболического и прожекторного типа. Кроме того, впервые в российской истории RAV4 для модели доступны 19-дюймовые колесные диски.

Новая линейка двигателей и трансмиссий

На российском рынке RAV4 пятого поколения будет представлен с двумя совершенно новыми бензиновыми атмосферными двигателями. Моторы серии Dynamic Force объемом 2 л (150 л. с.) и 2,5 л (200 л. с.) показывают высокую эффективность и при этом обладают надежностью, присущей автомобилям Toyota.

Оба двигателя отличаются передовой системой газораспределения VVT-iE на впускных клапанах и комбинированным впрыском топлива D-4S, обеспечивающими максимально эффективное сгорание топливной смеси и, соответственно, повышение мощности и отзывчивости на увеличение газа.

Автомобили с двухлитровым мотором оснащаются уникальным вариатором с механической первой и задней передачей. Благодаря этому автомобиль динамичнее разгоняется при старте с места, а кроме того, не боится длительного движения по бездорожью «внатяг» — проблемы, характерной для обычных CVT-трансмиссий.

Новый RAV4 с двигателем 2,5 л получил восьмиступенчатый автомат с расширенным диапазоном блокировки гидротрансформатора. Диапазон передаточных чисел новой трансмиссии — 7,8 против 5,42 у шестиступенчатого автомата модели предыдущего поколения, что значительно выше показателей большинства конкурентов.

Внедорожные качества: технологический прорыв

Впервые на RAV4 доступны сразу две схемы решения полного привода. Dynamic Torque Control AWD (комплектация «Комфорт»), знакомая по предыдущей модели, работает по традиционной для кроссоверов этого класса схеме. Крутящий момент между передними и задними колесами обычно распределяется в соотношении 100:0. Электроника в режиме реального времени отслеживает желаемую и фактическую траекторию движения автомобиля, пробуксовку колес, анализирует информацию от датчиков скорости и блоков ABS, при необходимости перераспределяя тягу вплоть до соотношения 50:50.

Новый RAV4 получает Dynamic Torque Vectoring AWD — усовершенствованную систему полного привода с двумя раздельными муфтами подключения полного привода на каждом из задних колес. Управление вектором тяги обеспечивает целый ряд преимуществ как при движении по дорогам (улучшение управляемости, снижение эффектов избыточной и недостаточной поворачиваемости), так и на бездорожье (уменьшение риска пробуксовки колес, решение проблемы диагонального вывешивания).

Абсолютный контроль над поведением автомобиля на дороге новому RAV4 обеспечивает «Интегрированная система активного управления полным приводом». Данная система отвечает за слаженную работу двигателя, коробки передач, полноприводной трансмиссии и электроусилителя рулевого управления (EPS), от которых в свою очередь зависит безопасное движение как по бездорожью, так и в сложных условиях по обычным дорогам. В случае возникновения опасной ситуации AIM самостоятельно корректирует действия водителя.

Кроме того, на пятом поколении RAV4 дебютирует система Multi-terrain select®. Хорошо знакомая покупателям внедорожников Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200, она помогает подобрать оптимальный алгоритм работы автомобиля под конкретный тип покрытия. На выбор водителю предлагается три предустановленных варианта Normal (обычная дорога), Mud and Sand (жидкая грязь и песок) Rock and Dirt (камни и грунт). Алгоритмы Multi Terrain Select® вносят коррективы в работу двигателя, коробки передач, системы полного привода, усилителя руля, помогая водителю максимально эффективно преодолеть самые сложные дорожные участки.

Впечатляющие для кроссовера показатели геометрической проходимости (угол въезда — 18⁰, угол съезда — 20,5⁰, минимальный дорожный просвет — 195 мм) позволяют не только без опаски парковаться «колесом в бордюр», но и взбираться на подъемы крутизной до 35⁰.

Безопасность на 5 звезд

Технологии безопасности в новом RAV4 уже завоевали высший балл, 5 звезд, в краш-тестах независимой ассоциации Euro NCAP.

Высочайший уровень пассивной безопасности RAV4 стал возможен во многом благодаря инновационной архитектуре TNGA. В конструкции силовой структуры кузова автомобиля значительно увеличилось количество элементов из высокопрочной стали, поглощающих и отводящих от салона энергию удара.

Благодаря улучшенной обзорности (заниженная линия торпедо, скрытое расположение дворников, более тонкие передние стойки крыши и прозрачные форточки вместо пластиковых заглушек в передней части боковых стекол) и совершенно новой приборной панели водитель всегда держит ситуацию на дороге под контролем.

За активную безопасность в новом RAV4 отвечает пакет Toyota Safety Sense в новейшей версии 2.0. Он включает целый ряд высокотехнологичных систем и ассистентов движения: работающий в полном скоростном диапазоне динамический радарный круиз-контроль, интегрированный с системой распознавания дорожных знаков (DRCC + RSA), систему предотвращения столкновений (PCS) с улучшенным функционалом опознавания пешеходов в темное время суток, систему удержания автомобиля в выбранной полосе движения (LTA). Кроме того, автомобиль также оснащается системой автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB), функцией контроля уровня усталости водителя.