Porsche передала клиентам 55 700 автомобилей с начала 2019 года

В первом квартале 2019 года Porsche AG передала клиентам во всем мире 55 700 автомобилей.

Это на 12 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи Cayenne продемонстрировали рост на 35 процентов, клиентам было передано 18 310 автомобилей. С этого года новая модель предлагается на всех рынках. Самой популярной моделью остается Macan, клиентам было передано 19 795 экземпляров.

«Начало 2019 года ставит для нас и для всей автомобильной промышленности непростые задачи, – говорит Детлев фон Платен, член правления Porsche AG, отвечающий за продажи и маркетинг. – Переход на новый измерительный цикл WLTP и необходимость использовать сажевый фильтр для бензиновых двигателей продолжили оказывать влияние в первые месяцы года. Также исключительно удачное начало 2018 года позволяло ожидать сравнительного снижения продаж в первом квартале этого года».

Еще одним фактором стала смена поколений бестселлера Macan и иконы спортивного автомобиля 911. Новый 911 был представлен в конце ноября в Лос-Анджелесе и постепенно выводится на мировые рынки.

Рост в США

В США в первом квартале компании Porsche удалось добиться роста в размере восьми процентов. Всего клиентам здесь было передано 15 024 автомобиля, что делает США вторым рынком после Китая. Здесь продажи упали на 10 процентов до 16 890 автомобилей, что обусловлено ослаблением всего рынка и временным снижением покупательной активности в связи с предстоящим в апреле уменьшением налога на добавленную стоимость. Продажи в Европе также ниже показателя прошлого года.

В 2019 году компания Porsche ожидает в общем некоторого роста продаж по сравнению с прошлым годом благодаря спросу на новые продукты.

«В особенности восьмое поколение Porsche 911, поставки которого начались в Европе несколько дней назад, пользуется особенной популярностью у клиентов и позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее», – говорит Детлев фон Платен.

С мая в дилерских центрах появится новый Cayenne Coupé, а в сентябре Porsche представит Taycan – первый спортивный автомобиль с полностью электрическим приводом.